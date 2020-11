Un nuovo aggiornamento per Huawei P40 Lite 5G è in roll out in Europa e introduce una nuova patch di sicurezza rilasciata nell’ottobre 2020 che migliora l’affidabilità del sistema e le prestazioni dello smartphone Huawei.

Con questo update da 227 Mb, Huawei P40 Lite 5G ottiene EMUI 10.1.1.203, mentre per EMUI 11 si attendono conferme da parte della società.

In precedenza Huawei ha avviato il beta test di EMUI 11 in Europa, tuttavia Huawei P40 Lite 5G non è attualmente elencato nella lista di compatibilità per EMUI 11.

Dal momento che Huawei P40 Lite e P40 Lite 5G sono venduti principalmente in Europa gli utenti del vecchio continente dovranno attendere una tempistica di lancio europea la nuova EMUI, la quale inizierà a dicembre 2020 e si amplierà da gennaio 2021.

Come aggiornare Huawei P40 Lite 5G

L’update è attualmente in rilascio in Europa, ma potrebbero essere necessari alcuni giorni affinché raggiunga il vostro dispositivo. Ecco come aggiornarlo.

Download tramite Impostazioni:

Aprire Impostazioni

Toccare Sistema e aggiornamenti

Aprire Aggiornamento software

Toccare l’opzione Controlla aggiornamenti

Se è disponibile un update toccare Scarica e installa

Dopo l’installazione riavviare il dispositivo

Download tramite l’app di supporto:

Aprire l’app Supporto sul dispositivo

Andare alla scheda Servizio

Toccare Aggiorna

Toccare l’opzione Verifica aggiornamento

Se è disponibile un update toccare Scarica e installa

Dopo l’installazione riavviare il dispositivo

Leggi anche: Recensione Huawei P40 Lite 5G