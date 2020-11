Qualcomm è ormai prossima al lancio dei suoi nuovi processori, Snapdragon 875 e 775G, che dovrebbero essere svelati rispettivamente a Dicembre e Gennaio. Intanto, su AnTuTu compaiono nuovi risultati di benchmark eseguiti tramite l’omonimo servizio di ranking dalle due CPU in questione, che portano in primo piano gli altissimi punteggi raggiunti dai prototipi dell’azienda americana.

Qualcomm impressiona il pubblico con punteggi AnTuTu da record

In particolare, i punteggi raggiunti dai nuovi device risultano di gran lunga più alti dei loro predecessori, con un incremento notevole dal punto di vista prestazionale. Più nello specifico, il Qualcomm Snapdragon 875, che ricordiamo equipaggiare un octa core composto di 1x Cortex-X1 a 2.84 GHz, 3x Cortex-A78 a 2.42 GHz assieme a 4x Cortex-A55 a 1.8 GHz dedicati, questi ultimi 4 core, al risparmio energetico, supera di ben 140mila punti il più vecchio Snapdragon 865, con un risultato complessivo di ben 740mila punti contro i 600mila del modello precedente ed un incremento percentuale delle prestazioni del 23%. Ancora meglio per quanto riguarda il Qualcomm Snapdragon 775G che supera di oltre il 65% il punteggio del suo predecessore, con 530mila punti contro i 320mila ottenuti dal modello 765.

Promettono davvero molto bene quindi i due nuovi processori Qualcomm, che dovrebbero essere svelati ufficialmente tra Dicembre e Gennaio e che, come ha rivelato un leak recente, potrebbero toccare il mercato già nei primi mesi del prossimo anno. Un incremento prestazionale notevole, specie per il fratello più piccolo, lo Snapdragon 775G, rispetto ai predecessori, che potrebbe portare i nuovi modelli di fascia media e alta che equipaggeranno questi processori su un piano decisamente più alto degli smartphone attualmente in questa fascia.

Ancora non si sa nulla sul Qualcomm Snapdragon 775G, ma la presentazione è ormai prossima e presto dovrebbero arrivare le prime indiscrezioni. Staremo a vedere cosa nasconde sotto il chip questa nuova CPU.