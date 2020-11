Come molti di voi ben sapranno Xiaomi ed in particolar modo il suo brand economico Redmi hanno il brutto vizio di tempestare il mercato di nuovi smartphone in tutte le fasce di prezzo. Questo ovviamente implica una minor attenzione al prodotto finale, che necessita qualche aggiornamento per diventare perfetto nei mesi successivi al lancio. Redmi Note 9 Pro è proprio uno di questi dispositivi e dopo 5 mesi e l’arrivo della MIUI 12 entra finalmente di diritto nella nostra classifica dei best buy.

Chiaramente un solo aggiornamento non basta per farlo salire sul podio, ma se a questo si aggiunge un corposo abbassamento di prezzo che lo porta sotto i 200 euro ogni scusa viene meno. Scopriamo quindi cosa ha da offrire questo dispositivo a pochi mesi dal suo lancio, anche in vista degli sconti che lo vedranno sicuramente protagonista durante il Black Friday.

Video Riprova di Redmi Note 9 Pro

Design & Ergonomia

Redmi Note 9 Pro come traspare anche dal nome è un dispositivo decisamente grande. Misura infatti 165.75 x 76,78 x 8,8 mm e pesa la bellezza di 209 grammi. Il design è gradevole e la stondatura sulla parte posteriore ne facilita l’uso, seppur complesso, con una sola mano. Nonostante per i prezzo si possa pensare ad un risparmio sui materiali non è così. E’ infatti interamente realizzato in vetro Corning Gorilla Glass 5, il che lo rende solido e resistente in caso di caduta.

Osservandolo frontalmente non possiamo non notare l’imponente display da 6.67″ FullHD+ IPS, inserito in cornici abbastanza ridotte. Si tratta di un pannello decisamente in linea con la concorrenza, forse un filo sotto a quello osservato su Mi 9T ma comunque più che sufficiente. Il fatto che non sia chiaramente un AMOLED implica una scarsa profondità dei neri e un viraggio al grigiastro che sinceramente ci ha lasciati perplessi.

L’uso di una tecnologia unicamente IPS non permette inoltre di inserire un lettore d’impronte digitali sotto al pannello, rendendo necessario alloggiarlo sul bordo destro. Come già osservato su altri dispositivi del produttore cinese anche Redmi Note 9 Pro gode della presenza del jack audio da 3.5mm e del sensore a infrarossi sul bordo superiore.

Funzionalità

A livello funzionalità ecco la rivelazione. Dopo 5 mesi nel quale lo avevamo utilizzato con MIUI 11 a bordo ha finalmente ricevuto il tanto agognato aggiornamento alla MIUI 12. Questa nuova release del produttore cinese è finalmente riuscita a correggere il tiro su tutti quegli errori e sbavature che avevamo trovato durante la recensione completa.

Oltre alla presenza dei live wallpaper di MIUI 12 c’è da segnalare finalmente l’aggiornamento dei DRM Widevine che ci permetteranno di fruire i nostri contenuti streaming in HD.

Prestazioni

Redmi Note 9 Pro è completo anche lato hardware. Troviamo infatti uno Snapdragon 720G, accompagnato da 6 GB di memoria RAM e 64 o 128 GB di storage. La memoria a disposizione dell’utente è inoltre espandibile tramite micro-SD che potrà essere inserita nella slitta delle SIM senza rinunciare a nessuna delle due.

Lato ricezione abbiamo trovato un piccolo miglioramento dopo l’aggiornamento alla MIUI 12. Il dispositivo risulta più veloce nel cambio cella e prende leggermente meglio, specialmente all’interno.

Fotocamera

Anche il comparto fotografico è riuscito a dare il meglio di se con l’ultimo aggiornamento. I sensori a disposizione nella parte posteriore sono ben quattro:

64 MP, f/1.9, 26mm (Grandangolare), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF;

f/1.9, 26mm (Grandangolare), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF; 8 MP, f/2.2, 119° (Ultra grandangolare), 1/4.0″, 1.12µm;

f/2.2, 119° (Ultra grandangolare), 1/4.0″, 1.12µm; 5 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0″, 1.12µm, AF;

f/2.4, (macro), 1/5.0″, 1.12µm, AF; 2 MP, sensore di profondità.

Essendo sceso sotto i 200 euro si è decisamente ristretta la rosa dei dispositivi capaci di fare meglio di Redmi Note 9 Pro. Gli scatti sono molti buoni in condizioni di luminosità ambientale sufficiente, mentre tendono ad avere ancora un po troppo rumore digitale in notturna. Nonostante la presenza della modalità HDR in situazioni crepuscolari il dispositivo soffre e tende a bruciare le alte luci o restituire colori non proprio fedeli.

Migliorato invece il comportamento in situazioni difficili, in particolari quelle con forti fonti luminose unitamente a zone buie e oggetti in movimento. Nel complesso la valutazione è più che sufficiente anche per gli utenti più esigenti.

Batteria & Autonomia

Anche in questo comparto Redmi Note 9 Pro è un vero e proprio campione. La batteria da 5020 mAh lo rende uno dei migliori smartphone sulla piazza come autonomia. Infatti dopo l’aggiornamento alla MIUI 12 siamo riusciti senza troppe rinunce ad arrivare a 8 ore di schermo attivo, superando quindi la singola giornata di uso intenso.

In Conclusione

Redmi Note 9 Pro è finalmente il best buy che stavamo aspettando e siamo certi che sarà il regalo perfetto in questo Black Friday. Attualmente è disponibile su Amazon.it ad un prezzo di 199 euro, al netto chiaramente di offerte lampo.

Siamo quindi scesi sotto la soglia dei 249 euro che lo avrebbe portato sul podio dei migliori smartphone economici e la MIUI 12 è riuscita a renderlo completo.