Amazon, in occasione del Black Friday, da oggi offre una modalità di pagamento tutta nuova, con una suddivisione in 5 rate a tasso zero e interessi zero, ma per il momento valida solo per alcuni prodotti selezionati.

Tanti prodotti in 5 rate a costo zero disponibili per tutti i membri Prime

La nuova tipologia di pagamento, comparsa oggi per la prima volta nella home page del noto sito di e-commerce, prevede una suddivisione in 5 rate del costo originario del prodotto, senza alcun onere aggiuntivo: zero commissioni, zero tassi di interesse. Ciò è possibile in quanto il contratto non viene stipulato con Cofidis, servizio attivo da diversi mesi che fornisce, però, un servizio di suddivisione rateale più personalizzabile di cui abbiamo parlato già qualche mese fa, ma con Amazon stessa.

Il servizio, disponibile da subito, per il momento è valido, come già detto, solo su alcuni prodotti selezionati da Amazon, tra cui troviamo anche alcuni interessantissimi smartphone, tablet ed accessori in offerta per il Black Friday. Per usufruirne, basta cercare un prodotto di vostro interesse e vedere se, sulla barra laterale destra, è presente la modalità di pagamento in 5 rate mensili. Una volta individuata, vi basterà procedere con l’acquisto. Al termine dell’operazione vi verrà addebitata solo la prima rata, le successive saranno invece addebitate lo stesso giorno della data d’acquisto, nel corso dei 4 mesi successivi.

Il pagamento in questione non è comunque disponibile per tutti i membri Prime. Come stesso riportato da Amazon nella pagina relativa a termini e condizioni relative al servizio, la modalità di pagamento a rate “è un nuovo metodo di pagamento di Amazon che permette ai clienti idonei di acquistare determinati articoli e pagare, al momento della spedizione, solo il 20% del loro importo, oltre alle spese di spedizione e della confezione regalo ove applicabili.” Sono solo i clienti idonei a poter usufruire di questa modalità di pagamento, dunque, ma non specifica chiaramente quali condizioni bisogna rispettare per esserlo. Per verificare se anche voi lo siete, potete controllare immediatamente recandovi sul sito web e cercando, ad esempio, il prodotto che abbiamo cercato anche noi. Se avrete la possibilità di pagarlo in 5 rate, allora vuol dire che potrete usufruire anche voi della nuova modalità di pagamento.

Il servizio, in ogni caso, non inficia sugli eventuali resi. Qualora voleste rendere un oggetto avrete sempre a disposizione 30 giorni dalla data di acquisto, così come la garanzia legale sui prodotti nuovi resta fissata a 2 anni, salvo diversamente specificato. Naturalmente, in caso di reso, vi verranno rimborsate interamente le rate già versate e non ci sarà alcun ulteriore addebito.

Cosa ne pensate di questo nuovo metodo di pagamento? Lo utilizzerete per acquistare uno dei tanti prodotti in offerta in occasione del Black Friday? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.