Samsung lavora incessantemente sull’update dei suoi dispositivi, talvolta anche i più vecchi, rilasciando decine e decine di aggiornamenti ogni giorno, che sia per fixare bug noti oppure per rilasciare un major update e patch di sicurezza sugli smartphone più recenti.

Samsung rilascia oltre mille aggiornamenti per i suoi dispositivi in 24 ore

Nelle ultime 24 ore sono addirittura più di mille gli smartphone che hanno ricevuto un aggiornamento, in base a quanto riporta SamMobile. Tra tutti i modelli aggiornati, troviamo anche i Samsung Galaxy Note 10, i Note 8 ma anche i Galaxy A7 (2018) che sono in cima alla lista in quanto, tra l’altro, quelli più attesi per quanto riguarda gli update. Della lunghissima lista di dispositivi aggiornati da Samsung, c’è da considerare che la quasi totalità di essi apporta solo piccoli bugfix o security updates, per quelli che ancora godono del supporto, generalmente di tre anni.

A questa lista però mancano, almeno per ora, gli update alla OneUI 3.0 che porta con sé Android 11 su alcuni dei modelli più recenti (ma non solo) come la serie Galaxy S20, attualmente ancora in fase beta, ma che come visto recentemente potrebbe presto trasformarsi in release stabile, per essere poi distribuita su tutti i dispositivi della serie. Grande attesa, sempre per quanto riguarda la OneUI 3.0, anche per altri dispositivi tra cui Galaxy Z Flip, attualmente già in fase beta, oltre al Galaxy Z Fold 2 ed al più vecchio Galaxy S10.

Rimanete collegati, vi faremo sapere non appena sarà resa nota una data di rilascio ufficiale per tutti i dispositivi.