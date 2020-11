Vodafone con Special Unlimited 50GB all’attacco di TIM, che lancia Steel SIM Pro

Le offerte telefoniche di oggi vedono protagonisti due big italiani: se Vodafone prova a tentare i clienti TIM con la Special Unlimited 50 GB, l’ex monopolista propone l’interessante Steel SIM Pro.

Vodafone tenta i clienti TIM: Special Unlimited 50GB

Partiamo dall’offerta di Vodafone, che è di tipo operator attack e mette nel mirino proprio TIM (ma non solo): da un paio di giorni, l’operatore rosso ha deciso di rilanciare nei punti vendita fisici aderenti l’offerta Special Unlimited 50GB.

L’offerta è attivabile dai clienti provenienti da TIM, Tiscali e da alcuni clienti CoopVoce (escluso Coop FULL MVNO), che richiedano la portabilità del numero.

Il bundle proposto è ricco e il prezzo interessante: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G a 9,99 euro al mese.

I clienti interessati devono sostenere un costo di attivazione di 5,01 euro e 10 euro per la nuova SIM ricaricabile con 5 euro di credito inclusi.

Per i soli clienti Tiscali e CoopVoce potrebbe essere disponibile una variante a 6,99 euro con attivazione scontata a 0,01 euro.

TIM Steel SIM Pro e altre offerte disponibili

TIM Steel SIM Pro e TIM Steel Pro

A partire da ieri, 14 novembre, TIM ha deciso di modificare l’offerta di atterraggio anche per le portabilità effettuate da clienti Digi Mobil: in alcune città, la TIM Card Limited Edition dà ora accesso alla TIM Steel SIM Pro.

Se il cambio di denominazione è minimo (da “PRO” a “Pro”), quello relativo ai contenuti è molto più interessante, prevedendo un aumento di 20 GB senza variazioni di prezzo. In questo modo l’offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB a 7,99 euro al mese.

Allo stato attuale, TIM Steel SIM Pro risulta attivabile dai clienti provenienti da Iliad, PosteMobile (anche Full), 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Withu, Green ICN, NV Mobile, Intermatica, Spusu, NTMobile, Rabona, Noitel ed Enegan e Digi Mobil.

I clienti che effettuino la portabilità da Fastweb e da operatori virtuali attivi su rete TIM devono accontentarsi della comunque ottima TIM Steel Pro, con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 50 GB di traffico dati a 7,99 euro al mese.

Entrambe le offerte includono nel prezzo i servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM e il piano tariffario base TIM Base e Chat (che non fa consumare i dati del bundle nelle app di chat e messaggistica più popolari).

In entrambi i casi, inoltre, all’attivazione e alla richiesta di portabilità deve necessariamente accompagnarsi una prima ricarica minima di 11 euro, necessaria per pagare i 10,99 richiesti: 7,99 euro per il primo rinnovo anticipato e 3 euro come costo di attivazione. La nuova SIM ricaricabile TIM costa invece 10 euro. Tutto questo ovviamente al netto di eventuali promozioni locali.

TIM Titanium New

Nel listino di TIM rimane presente un’altra interessante offerta operator attack della gamma Titanium ed è la TIM Titanium New.

Lanciata lo scorso mese, TIM Titanium New è attivabile dai clienti provenienti (con portabilità) da: Iliad, PosteMobile ESP, PosteMobile Full, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, operatori virtuali sotto Plintron Italia Full, Europe Energy (Withu), Green ICN, NV mobile, Intermatica, Spusu, NTMobile, Rabona, NoiTel e Enegan.

L’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e un totale di 100 GB di traffico dati (con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload), il tutto al costo di 9,99 euro al mese con addebito sul credito residuo. Più precisamente, l’offerta base comprende 50 GB al mese, ma subito dopo l’attivazione viene attivata un’opzione gratuita comprensiva dei restanti 50 GB. Di questi, i minuti illimitati e 5 GB al mese possono essere sfruttati anche in Roaming UE.

Il costo mensile include anche i servizi di reperibilità LoSai e Chiama Ora di TIM e il piano tariffario TIM Base & Chat.

TIM Titanium New prevede un contributo di attivazione di 3 euro, che si aggiungono ai 10 euro richiesti per la nuova SIM ricaricabile TIM (salvo promozioni locali).

