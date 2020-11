Per la prima volta dopo anni, il team di Instagram annuncia un importante cambio per quanto riguarda l’interfaccia dell’applicazione. Se, a primo acchito, la UI può sembrare del tutto identica a quella disponibile su Android e iOS, in realtà cambia la disposizione delle icone nella navbar inferiore e nella navbar superiore, subito di fianco al logo dell’applicazione.

Il più grande cambiamento da anni a questa parte

L’applicazione di Facebook vede l’arrivo dei nuovi tab Reels e Shop in basso, mentre i tasti per creare un nuovo post o per controllare la lista dei like vengono spostati in alto, subito di fianco al tasto per accedere ai messaggi diretti.

Portare i tab Reels e Shop nella porzione inferiore della UI, quella dove prima campeggiava il tasto per aggiungere una nuova foto o un video, è inevitabilmente una indicazione di quello che vuole fare Instagram in futuro: portare sempre più persone ad utilizzare e guardare Instagram Reels e a fare shopping senza abbandonare l’applicazione.

Un cambio del genere, sebbene possa essere ritenuto di poco conto per l'”utente comune”, ha in realtà una valenza piuttosto importante per Instagram. Ogni piccolo cambiamento apportato ad un’app di questa portata può accontentare/scontentare un grandissimo numero di utenti, cosa di cui è assolutamente conscio Adam Mosseri quando dichiara “Non prendiamo questi cambiamenti alla leggera: non abbiamo aggiornato in grande stile la schermata iniziale di Instagram da un po ‘di tempo. Ma il modo in cui le persone creano e apprezzano la cultura è cambiato e il rischio più grande per Instagram non è che cambiamo troppo velocemente, ma che non cambiamo e diventiamo irrilevanti.”

Il cambiamento a cui fa riferimento Mosseri è evidentemente legato ai giovani, a come utilizzano Instagram, a quanto si sentono costantemente attratti dalla novità che da tanti mesi incarna Tik Tok, social network estremamente popolare tra i giovani e di cui Instagram Reels rappresenta la più grande controffensiva.

Il cambio della UI di Instagram sarà disponibile a breve, possibilmente a partire dagli USA e via via in tutti gli altri paesi. Vi consigliamo di aggiornare l’app all’ultima versione disponibile cliccando il badge del Play Store sottostante per essere fra i primi ad averla.