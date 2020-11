Il team di Google ieri ha annunciato delle importanti modifiche alle norme che interesseranno gli account degli utenti e che non riguarderanno soltanto Google Foto ma anche Documenti, Fogli e Presentazioni.

A partire dall’1 giugno 2021, infatti, i file creati in Google Documenti, Fogli e Presentazioni verranno conteggiati per i 15 GB di spazio di archiviazione complementare dell’account.

Google rivoluziona la sua politica sullo storage online

La buona notizia è che tutti i file già esistenti a tale data all’interno di questi servizi non verranno conteggiati per il proprio spazio di archiviazione ma, nel caso in cui dovessero essere modificati dopo l’1 giugno 2021, verranno conteggiati in tale spazio.

Il colosso di Mountain View ha spiegato che ogni giorno vengono caricati più di 4,3 milioni di GB di contenuti su Gmail, Drive e Foto e proprio per tale motivo queste modifiche sono fondamentali per poter continuare a fornire agli utenti una “grande esperienza di archiviazione” e tenere il passo con la crescente domanda.

Ci sono anche due nuove regole che gli utenti dovranno ricordare per non andare incontro a brutte sorprese:

il colosso di Mountain View potrebbe eliminare i contenuti presenti negli account Gmail, Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni, Disegni, Moduli, Jamboard e Foto che sono inattivi da oltre due anni

Google potrebbe eliminare i contenuti su Gmail, Drive e Foto in caso di superamento del limite di archiviazione per due anni

Fortunatamente il colosso di Mountain View avviserà più volte gli utenti prima di rimuovere qualsiasi contenuto, in modo che abbiano la possibilità di correre ai ripari.

Ricordiamo che per mantenere attivo il proprio account, il consiglio è quello di visitare periodicamente Gmail, Drive, Foto e gli altri servizi in cui si hanno file dopo aver effettuato l’accesso al proprio account. Google inoltre ricorda che c’è anche un apposito strumento per gestire i propri account.

Chi ha bisogno di una maggiore quantità di spazio di archiviazione può ricorrere a uno dei piani di Google One, con prezzi che partono da 1,99 euro al mese per avere 100 GB di spazio a propria disposizione.