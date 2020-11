Google Maps e Google Foto si preparano ad accogliere due novità particolarmente interessanti per coloro che sono soliti tenere attiva la cronologia delle posizioni. L’app di mappe sta infatti ricevendo una nuova tab all’interno della sezione Spostamenti (o Timeline, se preferite), quella fotografica una funzione legata proprio a quest’ultima, che permette di tenere in ordine le foto scattate in un determinato viaggio. Andiamo a scoprirne di più.

Gli Spostamenti di Google Maps si arricchiscono coi viaggi

Come sicuramente saprete, all’interno del menu dedicato agli Spostamenti di Google Maps, accessibile premendo sull’immagine di profilo in alto a destra, sono presenti alcune interessanti funzionalità disponibili per chi ha attivato la cronologia delle posizioni (ma non solo). All’interno di questo sono presenti quattro tab (Giorno, Luoghi, Città e Mondo), ma presto se ne aggiungerà una quinta dedicati ai viaggi (Trips).

Al suo interno sarà possibile avere un riepilogo di viaggi e vacanze passate, insieme a informazioni sui luoghi visitati, chilometri percorsi, mezzi di trasporto utilizzati e non solo. Come potete vedere con la GIF qui sotto, il viaggio più recente verrà mostrato più in grande, mentre gli altri saranno accessibili scorrendo in basso.

Novità anche per i viaggi in Google Foto

Questa funzionalità arriverà “presto”, ma non è l’unica novità di cui vi parliamo oggi: la seconda riguarda Google Foto, anche se è di fatto correlata alla Timeline e agli Spostamenti. Con la nuova funzione l’app per Android potrà mostrare la cronologia nella visualizzazione degli scatti sulla mappa, così sarà possibile avere accesso ancora più facilmente ai percorsi intrapresi in un determinato giorno insieme alle foto.

La nuova Timeline di Google Foto potrà essere mostrata o nascosta in qualsiasi momento attraverso le impostazioni di visualizzazione dell’app. Anche in questo caso dovremo attendere ancora per vederla tra le nostre mani (“coming weeks”).