A inizio dicembre, durante il Tech Summit 2020, Qualcomm, salirà sul palco per presentare finalmente il processore di fascia alta Snapdragon 875. È da molto tempo che si parla delle presunte prestazioni del nuovo SoC (System on a Chip), ma un inedito rumor su Weibo ci permette di scoprire quella che potrebbe essere la composizione effettiva dei core.

Ci si aspetta tanta potenza bruta

Il rumor indica che il processore octa-core a 5 nm – come il chip A14 di Apple e il Kirin 9000 di Huawei – potrebbe montare un single core da 2,8 GHz, tre core Cortex-A78 da 2,42 GHz e quattro core Cortex-A55 da 1,8 GHz. La GPU dovrebbe essere invece la Adreno 660, indicata da molti come un vero balzo in avanti rispetto alla Adreno 650 montata su Qualcomm Snapdragon 865.

Rumor precedenti indicavano che il single core da 2,8 GHz potrebbe essere il Cortex-X1 svelato da ARM qualche mese fa, il quale sarebbe il 23% più prestante di un normale Cortex-A78. Per quanto riguarda la connettività è ovviamente previsto il supporto alle reti 5G, possibilmente gestito dal modem Snapdragon X60, di cui però non è ancora dato sapere se sarà integrato all’interno del chip.

È probabile che nel corso delle prossime settimane verranno condivise ulteriori informazioni sullo Snapdragon 875, magari anche quale sarà il primo smartphone su cui verrà montato.