A quanto pare lo Xiaomi Mi Power Bank 3 non sarà il solo dispositivo del colosso cinese a contare su una versione dedicata a Pikachu, in quanto sul sito del produttore sono presenti anche altri device con un restyling in salsa Pokémon.

Xiaomi ha altri 4 prodotti in versione Pikachu

A quanto pare saranno commercializzati in Cina in versione Pikachu Edition anche la stampante Xiaomi Pocket Photo Printer, le cuffie true wireless Mi Air 2s, lo zaino Mi Backpack 10L e la valigia Xiaomi Suitcase 20.

In comune tra tutti questi prodotti vi sono la colorazione gialla e la faccina sorridente di Pikachu in bella evidenza.

Tutti e cinque i prodotti, incluso il power bank, possono essere acquistati sul sito del produttore in Cina e pare che saranno disponibili solo per un periodo di tempo limitato ai seguenti prezzi:

Xiaomi Mi Power Bank 3 Pikachu Edition a 99 yuan (pari, al cambio, a circa 13 euro)

Xiaomi Pocket Photo Printer Pikachu Edition a 399 yuan (pari, al cambio, a circa 51 euro)

Xiaomi Mi Air 2s Pikachu Edition a 399 yuan (pari, al cambio, a circa 51 euro)

Xiaomi Mi Backpack 10L Pikachu Edition a 59 yuan (pari, al cambio, a circa 8 euro)

Xiaomi Suitcase 20 Pikachu Edition a 399 yuan (pari, al cambio, a circa 51 euro)

In Cina arriva Samsung Galaxy Z Fold2 Aston Martin Limited Edition

E sempre a proposito di edizioni limitate, dalla Cina arriva la notizia del lancio di Samsung Galaxy Z Fold2 Aston Martin Limited Edition.

Il colosso coreano ha reso noto che saranno vendute soltanto 777 unità del device, che avrà un prezzo ufficiale di 20.999 yuan (pari, al cambio, a circa 2.690 euro).

Lo smartphone rimane lo stesso della versione standard e l’unica differenza è il contenuto della confezione, che includerà un Samsung Galaxy Z Fold2 Mystic Bronze o Mystic Black, un Samsung Galaxy Watch3 Mystic Silver o Mystic Black, una custodia in pelle, una t-shirt Navy Blue, un cappello bianco e nero e una scheda identificativa (gli accessori presenteranno i loghi Aston Martin e BSEM Asia Sonic Racing).

Al momento non vi sono informazioni sul possibile lancio di tali speciali edizioni anche in Europa. Staremo a vedere.