Tra i tanti prodotti commercializzati da Xiaomi vi sono anche i power bank e nelle scorse ore dalla Cina è arrivata la notizia del lancio di un nuovo modello che sarà particolarmente apprezzato dagli appassionati di Pokémon: stiamo parlando di Xiaomi Mi Power Bank 3 Pikachu Edition.

Si tratta di una nuova versione di Xiaomi Mi Power Bank 3, lanciata in Cina e realizzata dal colosso della telefonia in collaborazione con Baoke Dream.

Le caratteristiche di Xiaomi Mi Power Bank 3 Pikachu Edition

A caratterizzare il nuovo power bank di Xiaomi vi è un design iconico dedicato a Pikachu, uno dei personaggi più amati della serie Pokémon, con una colorazione gialla.

Eccezion fatta per il design, non vi sono particolari differenze tra questa speciale versione del power bank di Xiaomi e quella “normale”: il dispositivo, pertanto, può contare su una capacità di 10.000 mAh, il supporto a due porte in entrata da 18 W (una Micro USB e una USB Type-C) ed un tempo di ricarica di circa quattro ore.

Tra le altre feature vi sono due interfacce di uscita USB Type-A ed entrambe possono essere utilizzate contemporaneamente (tuttavia, il power bank supporta una singola uscita da 18 W) e il supporto anche per la modalità a bassa corrente (funzionalità che consente agli utenti di caricare dispositivi indossabili basati su Bluetooth come Mi Band, Mi Earbuds, ecc.).

Infine, il produttore cinese ci tiene a ricordare che questo dispositivo può anche contare su circuiti integrati avanzati che non solo mantengono il power bank al sicuro con diversi meccanismi di protezione ma migliorano anche il tasso di conversione.

Xiaomi Mi Power Bank 3 Pikachu Edition sarà disponibile in Cina a partire da giovedì 5 novembre 2020 al prezzo di 99 yuan (pari, al cambio, a circa 13 euro). Al momento non vi sono informazioni su una sua eventuale commercializzazione anche in altri mercati. Staremo a vedere.

