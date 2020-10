Il servizio Huawei AR Map è essenzialmente una funzionalità di realtà aumentata che consente agli utenti di sperimentare punti di interesse con un rapporto 1:1 con il mondo reale attraverso i loro smartphone ed è stato originariamente lanciato con la serie P40 lo scorso aprile.

Huawei ha svelato la prossima iterazione del suo servizio in realtà aumentata durante la presentazione della nuova gamma Huawei Mate 40 che oggi è stata finalmente lanciata in Cina insieme a Huawei AR Map 2.0.

Huawei svela AR Map 2.0

L’ultima versione di AR Map introduce vari miglioramenti in termini di velocità, precisione, riconoscimento AI attraverso il posizionamento visivo che funziona in sinergia con l’ottimizzazione coordinata di software e hardware, inoltre ora supporta anche varie nuove posizioni oltre a quelle precedentemente disponibili.

Il nuovo Huawei AR Map 2.0 sembra sia basato sulla tecnologia Hetu, che dovrebbe rendere la mappatura più precisa e veloce, inoltre questo sistema si basa anche su una soluzione di riconoscimento AI migliorata.

Huawei AR Map fa parte del catalogo dello store proprietario AppGallery, la soluzione intrapresa dall’azienda in seguito alla nota vicenda relativa al ban USA. L’applicazione utilizza la tecnologia Cyberverse di Huawei, che è in grado di fondere l’ambiente virtuale con quello reale per realizzare la realtà aumentata.

Leggi anche: Huawei Mate 40 ha due lacune per uno smartphone da 899 euro