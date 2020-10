Buone notizie per gli utenti alla costante ricerca di sempre nuovi sfondi con cui personalizzare i propri device: dal team di Google, infatti, nelle scorse ore è arrivato un nuovo contributo che sarà certamente gradito da tanti.

Il colosso di Mountain View ha pubblicato tre nuove collezioni di sfondi sul canale Chrome OS Canary e basta un rapido sguardo per rendersi conto che hanno tutte le carte in regola per conquistare un gran numero di utenti.

E, cosa ancora più importante, possono essere scaricati anche da chi non possiede un Chromebook, trovando così possibile applicazione su qualsiasi genere di device, dai computer agli smartphone.

I nuovi sfondi Google

La prima collezione, chiamata Collage, è dedicata agli utenti alla ricerca di uno sfondo dalle tonalità rilassanti. Realizzata da Matthew Hollister, questa serie offre sfondi che creano un piacevole equilibrio di colore e contrasto.

La seconda serie è intitolata Made by Canvas ed è stata realizzata da Russ Gray e Hedof utilizzando Chrome Canvas, una popolare app di disegno del colosso di Mountain View. Ecco le immagini:

Infine la terza collezione si chiama Element, una serie di sfondi dedicata agli amanti delle forme astratte 3D e realizzata da Rutger Paulusse sfruttando la traslucenza, l’illuminazione e le sfumature, in modo da creare una metafora di design unica (ci sono anche alcune varianti dark).

Come scaricare gli sfondi

Gli utenti di Chrome OS Canary possono ottenere le collezioni Collage, Made by Canvas ed Element nel selettore di sfondi ma è necessario abilitare il flag chrome://flags/#use-wallpaper-staging-url perché vengano visualizzati.

Chi non ha a propria disposizione un dispositivo Chrome OS può invece sfruttare i seguenti link per scaricare i vari sfondi in versione non compressa e con una risoluzione di 3.000 x 2.000 pixel:

Avete trovato uno o più sfondi di vostro gradimento tra le new entry di Google?