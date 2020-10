Nei giorni scorsi l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato il terzo Osservatorio sulle Comunicazioni del 2020, uno studio che ci fornisce un quadro sullo stato attuale di tutto il settore, soffermandosi sui vari aspetti, dalla telefonia mobile ai social network.

E se per quanto riguarda la telefonia mobile ci siamo già occupati nei giorni scorsi, ora ci soffermiamo sui principali protagonisti del Web e sui social network ed in particolare sui dati che ci svelano quali piattaforme crescono e quali, invece, perdono terreno.

Secondo l’AGCOM, nel giugno del 2020 43 milioni di italiani sono stati collegati ad Internet al giorno in media e nel corso di tutto il mese la media di ore trascorse dagli italiani sul Web è stata di 64.

Il seguente grafico ci mostra com’è cambiata la situazione dal giugno 2017 al giugno 2020 per dieci delle principali piattaforme Web che comprendono social network (come Facebook), informazione (come Il Meteo, RCS, Mondadori) e motori di ricerca (come Google):

Social network, chi sale e chi scende secondo l’AGCOM

Passando ai social network, il terzo Osservatorio sulle Comunicazioni del 2020 si fornisce anche un quadro che ci svela com’è cambiata la popolarità delle principali piattaforme tra giugno 2017 e giugno 2020:

Nel nostro Paese il social network più popolare resta Facebook, forte di 36,9 milioni di utenti, seguito da Instagram (27,7 milioni di utenti), Linkedin (18,6 milioni di utenti), Pinterest (16,7 milioni di utenti), Twitter (10 milioni di utenti), TikTok (6,6 milioni di utenti) e Reddit (2,8 milioni di utenti).

Analizzando tale grafico, non può non suscitare interesse la notevole crescita nel secondo trimestre del 2020 rispetto a quello precedente di solo due piattaforme, Pinterest (+12,2%) e TikTok (+20,5%), a fronte di una generale riduzione.

E la crescita di queste due piattaforme è ancora più netta se si vanno a confrontare i dati relativi a giugno 2019: Pinterest, infatti, fa registrare un +59,9% mentre TikTok è letteralmente “esploso” con un +593%.

Le vostre abitudini rispecchiano quelle di questo studio?