Quest’oggi, 20 ottobre 2020, l’AGCOM ha pubblicato (attenzione: link diretto) il terzo Osservatorio sulle Comunicazioni del 2020. Queste informazioni ci permettono di valutare l’andamento della rete mobile durante il secondo trimestre 2020, ovvero nel lasso di tempo che va da aprile a giugno 2020.

Andamento complessivo

Dal documento pubblicato scopriamo che i dati sulle linee complessive (Human + M2M) è pari a 103,6 milioni di unità, di cui rispettivamente 78.1 milioni di tipo Human e il restante (25,5 milioni) di tipo M2M. Da marzo a giugno 2020 le SIM complessive sono aumentate dello 0,5%, ma si continua ad evidenziare un calo delle SIM totali rispetto ai 104,5 milioni relative a giugno 2019 con una flessione di circa 900.000 unità.

Quote di mercato

A giugno 2020 il principale brand per quote di mercato continua ad essere TIM con il 24,9% delle SIM totali, seguito a stretto giro da Vodafone (28,9%), WINDTRE (26,4%), Iliad (6%), PosteMobile (4,2%) e gli altri operatori MVNO (5%).

Prendendo in considerazione le sole SIM Human, allora il primo operatore è rappresentato da WINDTRE (28,8%), seguito poi da TIM (26,8%), Vodafone (24,4%), Iliad (8%) e PosteMobile (5,5%). Iliad rappresenta l’operatore telefonico che registra la migliore variazione positiva rispetto al dato registrato a giugno 2019, con il +3,3%.

SIM residenziali vs SIM business

Il ramo business vede TIM ancora una volta alla guida del mercato con il 37,5% di market share (+0,3% rispetto al 2019), mentre Vodafone (35,4%) e WINDTRE (21,8%) sono rispettivamente fisse al secondo e terzo posto. In questo caso Iliad non figura all’interno del grafico in quanto non è presente, mentre PosteMobile è praticamente fissa (solo +0,1% rispetto al 2019) con il 2,7%.

Per quanto riguarda il segmento residenziale WINDTRE si mantiene al primo posto (29,8%) nonostante il calo del 3% rispetto al 2019, mentre TIM (25,3%) e Vodafone (22,8%) si piazzano rispettivamente al secondo e terzo posto. Anche in questo caso Iliad rappresenta l’operatore con il parziale in crescita pari al +3,8%.

Traffico dati

Continua imperterrito il trend relativo all’aumento del traffico dati con un volume complessivo (in petabyte) cresciuto del 62,8%. Crescono anche i consumi mensili, dove a giugno 2020 sono stati in media pari a 9,14 GB contro i 5,78 GB di giugno 2019, mentre la variazione da giugno 2016 a giugno 2020 ha visto un consumo di traffico pari a +441%.

Portabilità

Per quanto riguarda la portabilità Iliad continua ad essere l’unico operatore in positivo con le linee in entrata pari al 25%. WINDTRE è invece l’operatore che vede molte più linee in uscita rispetto quelle in entrata (28,9% contro 13,8%), seguita poi da TIM e Vodafone. Iliad (così come gli operatori MVNO) è quindi l’operatore che virtualmente si trova ad intercettare la maggior parte delle linee in uscita da parte degli altri operatori mobile.

