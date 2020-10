LG Wing, senza dubbio lo smartphone più particolare visto in tempi recenti (e non), approda finalmente in Italia: il dispositivo è disponibile sul nostro mercato con un’interessante promozione di lancio, anche con TIM.

Sebbene non sempre premiata dal mercato, a LG va riconosciuto il merito di provare a proporre soluzioni diverse. Un chiaro esempio di ciò è il Dual Screen che ha affiancato tutti i recenti top di gamma, incluso LG Velvet.

Una dimostrazione ancora più lampante di questa volontà di distinguersi è LG Wing: il primo smartphone della gamma Explorer Project, nonché un prodotto a tutti gli effetti unico nel panorama mobile.

LG Wing arriva in Italia: dove e a quali condizioni

Questa mattina LG Electronics ha annunciato l’arrivo in Italia di LG Wing, con disponibilità già a partire da questa settimana e un prezzo di listino di 1.299,90 euro. Il conto è indubbiamente salato, soprattutto considerando che la dotazione hardware non è tutta da top di gamma (è la Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 765G a muovere il tutto), ma è lo scotto da sopportare per mettere le mani su un dispositivo così particolare.

David Draghi, Mobile Communications Director di LG Electronics Italia, ne ha parlato così:

«LG WING è l’apripista di un progetto rivoluzionario nato per scoprire concetti di usabilità ancora inesplorati nel mondo mobile. Il nuovo smartphone LG si differenzia da tutti gli altri in commercio ed è il risultato di una nuova visione dell’azienda che ha l’obiettivo di stupire i consumatori espandendo e ridefinendo l’attuale esperienza d’uso. Siamo riusciti a portare quest’ambizioso progetto in Italia anche grazie alla fiducia dei nostri partner commerciali che hanno sposato la nostra visione di futuro del mercato mobile diventando così parte integrante di un percorso d’innovazione che proseguirà nei prossimi mesi».

I canali attraverso i quali lo smartphone potrà essere acquistato nel nostro Paese sono piuttosto numerosi: LG Wing sarà disponibile nei negozi TIM, presso una selezione di punti vendita delle principali catene di elettronica di consumo – MediaWorld, Unieuro, Euronics – e anche online, presso i principali rivenditori, tra cui Amazon, ma anche TIM.it e TIMRetail.it.

Alla luce del prezzo di listino elevato, potrebbe risultare interessante la soluzione di acquisto a rate offerta nei negozi TIM da fine ottobre: 30 rate mensili da 30 euro, senza alcun anticipo.

Promozione di lancio: regalo e cashback

Tutti i principali produttori hanno ormai preso l’abitudine di accompagnare l’arrivo sul mercato di nuovi prodotti con delle promozioni di lancio e LG Wing non fa eccezione.

Tutti coloro i quali sceglieranno di acquistare un LG Wing nel periodo di validità della promozione e provvederanno a registrare il proprio acquisto sul sito ufficiale lg.com/it, riceveranno in regalo le cuffie LG TONE Free True Wireless (HBS-FN6), le particolarissime cuffie true wireless con custodia dotata di raggi UVnano che le igienizzano durante la fase di ricarica e con tecnologia HSP (Headphone Spatial Processing) di Meridian basata sul Digital Signal Processing.

A questa promozione si aggiunge inoltre un’iniziativa ancora più ghiotta: per i soli acquisti effettuati nel canale retailer (negozi fisici e online) fino al 30 novembre, sarà anche possibile usufruire di un cashback del valore di 300 euro.

La promozione di lancio si applica agli acquisti effettuati presso i canali di distribuzione selezionati, nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 30 novembre 2020. Tutti i dettagli, con annesse condizioni e limitazioni, sono consultabili sul sito ufficiale a questo link.

LG Wing col suo particolarissimo display rotante e le sue uniche soluzioni per il multitasking ha conquistato la vostra attenzione? Avete intenzione di sfruttare queste promozioni per portarvelo a casa? Fatecelo sapere nel box dei commenti e non perdetevi la nostra anteprima video al link sottostante.