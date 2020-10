Inutile girarci intorno: l’impossibilità di acquistare Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 ci pone nella condizione di prendere in considerazione la possibilità di puntare invece alla precedente generazione, ovvero Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL.

Conviene puntare a Google Pixel 4 e 4 XL

Certo, sono terminali Android con ormai un anno sulle spalle, è vero, ma rappresentano ancora oggi alcuni tra i miglior smartphone Android sul mercato, se non altro per la qualità fotografica delle lenti, la pulizia e reattività del software e un hardware che si basa sul processore Qualcomm Snapdragon 855, un chip che ha ancora molto da dire soprattutto se è affiancato ad un OS ottimizzato.

In più, considerando che entrambi gli ex top di gamma hanno ormai qualche mese sulle spalle, è più facile incappare in offerte per acquistarli a prezzi vantaggiosi e sicuramente meno esosi rispetto chi è ostinato a fare suoi i nuovi Google Pixel pagando anche più del dovuto.

Dove acquistare Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL? Sul web sono presenti molte offerte a riguardo, ma noi vi consigliamo di focalizzarvi su Amazon e eBay. Qui sotto, infatti, vi mostriamo alcune offerte che potrebbero stuzzicare il vostro interesse:

Se proprio siete intenzionati ad acquistare Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 a tutti i costi, vi consigliamo di leggere questo nostro articolo su come acquistarli all’estero e riceverli in Italia.