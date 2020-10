Nella giornata di ieri, 21 ottobre 2020, il Comitato Banda ultra larga (Cobul), presieduto dalla ministra per l’Innovazione tecnologica e digitalizzazione, Paola Pisano, ha stabilito che a partire da novembre 2020 le famiglie aventi diritto potranno iniziare ad utilizzare il bonus da 500 euro per l’acquisto di PC, tablet e per la connessione ad internet.

Si parte da inizio novembre 2020

Si tratta della prima fase di erogazione del bonus per le famiglie aventi diritto, che in futuro potrà essere sfruttato anche da famiglie con reddito superiore a 20 mila euro e dalle imprese. Purtroppo le informazioni specifiche per quanto riguarda la seconda tranche di erogazione non sono state ancora esplicitate, ma il Cobul ha già convocato una nuova riunione per il 27 ottobre 2020 in cui se ne discuterà.

“Sono soddisfatta delle decisioni prese oggi dal Comitato Banda ultra larga per accelerare la diffusione della rete in fibra. Esistono ancora zone del nostro Paese prive di qualunque struttura per la connettività. Questo problema sarà risolto grazie ad un intervento di Open Fiber – sottolinea la ministra Pisano, presidentessa Cobul. La connessione con banda ultra larga deve essere portata quanto prima in tutte le scuole, non solo a una parte. Soprattutto in questa fase considero indispensabile aiutare le strutture sanitarie a poter sviluppare nuovi servizi di medicina a distanza, utili ad accrescere il benessere della nostra società.”

È proprio grazie ad Open Fiber che, con investimenti propri, provvederà a portare la connessione FWA (Fixed Wireless Access) in 171 comuni.

