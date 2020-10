A pochi giorni dalla presentazione della serie Huawei Mate 40, fioccano le anticipazioni su quelli che potrebbero essere gli ultimi flagship del colosso cinese. In attesa di capire se ci sarà una evoluzione della vicenda dopo le presidenziali negli USA, ecco altre indiscrezioni sui nuovi smartphone, che arrivano a poche ore da quelle relative alla scheda tecnica di Huawei Mate 40 Pro.

Dalla Cina, attraverso il leaker @RODENT950, arrivano i dettagli relativi alle colorazioni e ai tagli di memoria dell’intera serie che, oltre a Huawei Mate 40, vedrà anche Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ e Mate 40 RS Porsche Design. Tutti e quattro condivideranno il SoC HiSilicon Kirin 9000, ma ci saranno diverse differenze nella composizione del comparto fotografico.

Colorazioni e tagli di memoria

Ecco quelle che dovrebbero essere le colorazioni e i tagli di memoria dei tre flagship (mancano dettagli su Huawei Mate 40):

Huawei Mate 40 Pro

Per il modello pro sono previsti due tagli di memoria, 8-256 GB e 8-512 GB, nelle colorazioni nero, silver, giallo/arancione, verde e bianco.

Huawei Mate 40 Pro+

La variante più evoluta sarà in commercio nella sola versione 12-256 GB nelle colorazioni bianca e nera.

Huawei Mate 40 RS Porsche Design

Due le colorazioni, bianca e nera, per la versione sviluppata in collaborazione con Porsche Design, con 12-256 GB di memoria o 12-512 GB.

Come è già capitato in passato i quattro modelli non arriveranno insieme su tutti i mercati. In alcuni Paesi potrebbero essere vendute solo alcune varianti, e con tempistiche differenti viste le difficoltà di approvvigionamento di componenti da parte di Huawei.

Dettagli sulla EMUI 11

Niente Android 11 nemmeno sulla serie Mate 40, ancora una volta a causa del ban imposto dall’amministrazione Trump. Sui nuovi flagship ritroveremo quindi EMUI 11 con Android 10, senza ovviamente i servizi Google che saranno sostituiti ancora una volta dagli HMS, Huawei Mobile Services. Non ci saranno altre novità, secondo quanto riporta Huawei Ailesi, se non qualche inevitabile funzione speciale dedicata al comparto fotografico, ma non aspettatevi novità sconvolgenti.

In occasione della presentazione, che ricordiamo si terrà il 22 ottobre, saranno annunciati anche altri prodotti. Secondo le ultime notizie che provengono dall’estremo oriente vedremo anche le cuffie Huawei FreeBuds Studio, uno speaker della serie Huawei Sound X, un nuovo prodotto della serie Huawei Mate, il lancio globale di Huawei Watch GT2 Pro e alcuni prodotti dell’ecosistema Huawei.

Da segnalare infine che Huawei Mate 40 RS Porsche Design dovrebbe integrare una funzione di misurazione della temperatura corporea, che funzionerà in maniera simile a quando accade con i termometri a infrarossi.