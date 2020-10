Nonostante il doppio schermo, Microsoft Surface Duo riesce a essere più sottile di molti altri smartphone anche da chiuso, tuttavia in alcune zone sembra che il dispositivo sia piuttosto delicato.

Alcuni utenti hanno infatti notato delle crepe nella plastica attorno alla porta di ricarica del Surface Duo che sembrano essersi formate mentre cercavano di collegare il caricabatterie o addirittura quando il dispositivo era nelle loro tasche.

La cornice di Surface Duo può rompersi attorno al connettore di ricarica

Pur trattandosi di un dispositivo da ben 1400 dollari, il telaio di Microsoft Surface Duo non è in metallo ma in plastica e attorno alla porta di ricarica è particolarmente sottile.

Alcuni utenti hanno suggerito di acquistare un cavo di ricarica magnetico per evitare di sollecitare la zona attorno al connettore di ricarica, con la raccomandazione di utilizzare un cavo di buona qualità che non danneggi il dispositivo.

JerryRigEverything ha realizzato uno dei suoi popolari video per testare la resistenza di Surface Duo sottoponendolo ad alcune “torture”, come quelle inflitte con un taglierino o con un accendino e il classico test di piegatura.

E’ ancora presto per fare delle stime, in quando bisognerà vedere quanti dispositivi saranno interessati da questo inconveniente, tuttavia ci auguriamo che Microsoft impari da questo errore di progettazione, nel caso preveda di lanciare una seconda generazione di Surface Duo.