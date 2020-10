Nuovo aggiornamento in arrivo per Xiaomi Mi A3 in Europa, lo smartphone Android One che spesso e volentieri si è trovato protagonista di problemi legati proprio agli aggiornamenti; l’update porta con sé il nuovo firmware V11.0.8.0.QFQEUXM, ma la versione del robottino verde rimane Android 10.

Xiaomi Mi A3 si aggiorna in attesa di Android 11

Un aggiornamento minore dal peso di soli 19 MB, in rollout via OTA sui dispositivi europei; l’update potrebbe richiedere qualche giorno prima di raggiungere tutti i dispositivi Xiaomi Mi A3, e pertanto se non volete attendere trovate in fondo all’articolo i link per scaricare la ROM o solo l’OTA.

Xiaomi Mi A3 che presto potrebbe però ricevere un aggiornamento ben più succoso: parliamo di Android 11, che Xiaomi avrebbe iniziato a testare sullo smartphone. La nuova versione del robottino verde dovrebbe essere l’ultimo aggiornamento di questo tipo a raggiungere Xiaomi Mi A3, che era stato lanciato con Android 9 Pie e che come gli altri dispositivi Android One dovrebbe fermarsi a due aggiornamenti “major” del sistema operativo.