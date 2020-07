Torniamo nuovamente a parlare di Xiaomi Mi A3 per quello che sembra essere un nuovo aggiornamento di sistema che provoca più beghe che miglioramenti. Lo smartphone economico di Xiaomi è stato più volte protagonista di aggiornamenti bloccati per via di importanti bug nel software, portando numerosi utenti a riversare la propria frustrazione (e incredulità) sui canali social e sulle pagine ufficiali del forum della compagnia.

Novità Xiaomi Mi A3 11.0.3.0

In queste ore l’azienda ha avviato in India il rollout dell’aggiornamento 11.0.3.0 da 1,4 GB che sembra essere al centro di una nuova ondata di malfunzionamenti. Infatti com’è possibile notare in questo post nel forum della community e nei video qui sotto, l’aggiornamento rilasciato dall’azienda cinese presenta qualche problema per quanto riguarda il supporto alla modalità dual SIM che, secondo alcuni utenti, è diventata inutilizzabile a seguito dell’installazione dell’update.

@cyberabadpolice sir, today I got some weird update in my Mi A3 mobile in the name of security update! Which is off 1.40 GB, after updating it, I'm getting Mi telcel! Never before got such! Any hacking update? @TelanganaDGP @GoI_MeitY @XiaomiIndia pic.twitter.com/moP0QkdEgS — Shashidhar R (@ShashidharR09) July 13, 2020

Diversi utenti hanno inoltre sottolineato la presenza di almeno due nuove applicazioni – Claro musica e Mi Telcel – sui propri terminali a seguito dell’aggiornamento alla versione 11.0.3.0, di cui non è ancora chiaro il loro funzionamento.

In questo caso è consigliabile aspettare qualche giorno prima di procedere alla ricerca dell’aggiornamento e alla sua installazione. È probabile che l’azienda blocchi e ritiri la propagazione dell’update per correggere eventuali bug che evidentemente sono sfuggiti alla fase di testing interno.

Potrebbe interessarti anche: recensione Xiaomi Mi A3