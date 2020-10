Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G sono stati presentati ieri sera (insieme a Chromecast con Google TV e a Nest Audio), anche se la delusione legata al mancato arrivo in Italia è ancora tangibile. In attesa di saperne di più, magari per i prossimi mesi, possiamo scoprire più da vicino le nuove funzionalità fotografiche.

Nuove funzionalità fotografiche per Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G

Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G possono contare su alcune nuove funzioni legate al comparto fotografico. Qualcuna di queste potrebbe anche arrivare sugli altri modelli con successivi aggiornamenti (dello smartphone o di Google Fotocamera), ma per ora sono esclusive: parliamo di foto ad alta definizione durante il Time Lapse, vibrazione che si disattiva in automatico, nuovi effetti per la stabilizzazione dei video, Night Sight ed editor IA per i ritratti e suggerimenti per le inquadrature.

Già in questo momento con Google Fotocamera su Pixel 4 e precedenti è possibile scattare delle foto durante la ripresa di un video in Time Lapse, ma il risultato non è un granché: con Pixel 4a e Pixel 5 viene invece restituita un’immagine ad alta definizione. Google non ha specificato altri dettagli al riguardo, ma presumiamo che la qualità sia superiore a quella offerta finora.

Google Fotocamera 7.3 ha introdotto la disattivazione automatica della vibrazione durante la registrazione dei video, ma pare che coi nuovi arrivati ci sia qualche cambiamento. Google dice infatti “when you open the Camera app“, dunque questa funzione dovrebbe essere attiva di default anche per le normali fotografie o altre operazioni all’interno dell’app.

Con Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G sono stati introdotti tre nuovi effetti per la stabilizzazione per i video, ispirati a Hollywood: Locked, Active e Cinematic Pan. Secondo la pagina di supporto, “Locked” è pensato per la cattura di immagini fisse piuttosto lontane, mentre “Active” per le situazioni con molti movimenti (come le partite o gli eventi sportivi); “Cinematic Pan” serve a fornire ai video un effetto più ampio e scenografico, per rendere l’inquadratura simile a quella di un film (la scena viene rallentata).

Con Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G la modalità Ritratto accoglie Night Sight e Portrait Lighting. La prima funzione è utile per le situazioni con poca luce, e si attiva automaticamente; la seconda invece consente di modificare l’esposizione del soggetto del ritratto in modo da cambiare la provenienza della luce. Ecco un paio di GIF d’esempio:

Chiudiamo con un’altra interessante aggiunta: Google Pixel 4a 5G e Google Pixel dispongono di nuove indicazioni visive per aiutarci a ottenere inquadrature migliori, e soprattutto dritte. Per il momento non abbiamo ulteriori dettagli al riguardo, ma non mancheremo di approfondire la questione.

