Redmi dovrebbe annunciare la nuova serie Redmi Note 10 ad ottobre che dovrebbe includere tre dispositivi: Redmi Note 10 4G, Redmi Note 10 5G e Redmi Note 10 Pro 5G.

Con un post sul social cinese Weibo, il noto leaker Digital Chat Station oggi ha affermato che un prossimo smartphone Redmi sarà dotato di SoC Snapdragon 750G.

Redmi Note 10 5G potrebbe essere lanciato in Cina a breve con Snapdragon 750G

Il post di Weibo afferma che le edizioni estere degli smartphone con Snapdragon 750G e Snapdragon 865 e dotati di display ad alta frequenza di aggiornamento e batterie capienti arriveranno presto in Cina come dispositivi Redmi.

Rapporti recenti hanno affermato che Xiaomi Mi 10T Lite 5G, alimentato dallo Snapdragon 750G, potrebbe arrivare sul mercato domestico come Redmi Note 10 5G.

Mentre si ipotizza che Redmi Note 10 Pro 5G possa essere equipaggiato con il chipset Dimensity 820, si ritiene che lo smartphone Xiaomi con numero di modello M2010J19SC, che ha recentemente ricevuto l’approvazione dall’autorità cinese MIIT, potrebbe debuttare come Redmi Note 10 4G.

Secondo altri leak, la serie Xiaomi Mi 10T potrebbe essere ribattezzata come serie Redmi K30T nel mercato domestico, ma non è ancora chiaro se Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro debutteranno in Cina come Redmi K30T e Redmi K30T Pro.