Tra poche ore sapremo finalmente tutto sui primi smartphone 5G di Mountain View, ossia Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G, ma cosa si aspetta Big G dal suo nuovo dispositivo di punta? Secondo un report le aspettative sulle vendite di Google Pixel 5 sono piuttosto contenute per questo 2020, soprattutto a causa della situazione COVID-19.

Cosa si aspetta Google dalle vendite di Google Pixel 5

In base a quanto riporta Nikkei Asia, Google avrebbe in mente di produrre circa 800.000 unità di Google Pixel 5 quest’anno, un numero certamente non esagerato. La produzione combinata dei nuovi modelli, ossia Google Pixel 5, Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 4a, arriverebbe invece a un totale di 3 milioni.

Il COVID-19 non sta solo contribuendo a ridurre la domanda per i nuovi dispositivi, ma ha anche messo i bastoni tra le ruote ai piani di Google, che aveva previsto di spostare la produzione degli smartphone in Vietnam: a differenza di Google Pixel 4a (in vendita in Italia da domani), già prodotto nel Paese, Pixel 5 viene infatti assemblato in Cina, a Shenzhen.

La previsione di Google è rimasta dunque prudente, sia a causa del COVID-19 sia per le vendite non particolarmente entusiasmanti di Google Pixel 4: erano infatti previsti tra gli 8 e i 10 milioni di unità, ma alla fine, secondo IDC, Google ha spedito solo 1,5 milioni di smartphone nei primi sei mesi del 2020 (contro i 4,1 milioni della prima metà del 2019).

Appuntamento a questa sera dunque, quando conosceremo tutto di Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G. Riuscirà la casa di Mountain View ad andare oltre le aspettative?

In copertina Google Pixel 4a