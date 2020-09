Anche oggi torniamo a parlare di aggiornamenti software, tuttavia questa volta non c’è neppure uno smartphone Android coinvolto: i dispositivi che si aggiornano sono infatti lo Xiaomi Mi Box (noto in Cina come Mi Box 3) e lo smartwatch Samsung Galaxy Watch Active 2.

Xiaomi Mi Box: le novità dell’aggiornamento ad Android 9 Pie

Xiaomi Mi Box aveva iniziato a ricevere il lungamente atteso aggiornamento ad Android 9 Pie lo scorso mese di agosto, tuttavia si trattava ancora di una versione beta. Il major update, portato in dote da un pacchetto OTA da 620 MB, introduceva come detto Android 9 Pie e anche il supporto all’applicazione Mi Remote.

Adesso, dopo un’attesa ulteriore, Xiaomi ha fatto partire il roll out dell’aggiornamento in versione stabile per il proprio box Android TV. Le novità dell’aggiornamento, che in questa versione pesa 650 MB, sono quelle appena menzionate, in aggiunta alle patch di sicurezza di luglio 2020.

Con questo update, Xiaomi Mi Box guadagna un nuovo layout delle Impostazioni, un nuovo menù Power accessibile con una pressione prolungata del tasto power, un’interfaccia per la regolazione del volume meno invasiva, l’app Amazon Prime Video preinstallata, una sezione “Mi Box recommends” nel drawer delle applicazioni, uno shortcut per il Google Play Store e non solo.

La stessa build era già stata rilasciata per il modello Xiaomi Mi Box S.

Samsung Galaxy Watch Active 2: le novità dell’aggiornamento a Tizen 5.5

Di recente, Samsung ha presentato Samsung Galaxy Watch 3, il proprio nuovo smartwatch di riferimento, tuttavia sta dimostrando adesso di non essersi dimenticata del tanto apprezzato predecessore Samsung Galaxy Watch Active 2: è in roll out l’aggiornamento a Tizen 5.5, che include alcune funzioni del nuovo modello.

Il nuovo Samsung Galaxy Watch 3, che nel frattempo ha pure avuto modo di aggiornarsi, è arrivato sul mercato con a bordo Tizen OS in versione 5.5.0.1 e una serie di nuove funzioni, alcune delle quali vengono adesso ereditate dal tuttora validissimo Samsung Galaxy Watch Active 2.

D’altro canto c’erano già state avvisaglie del rilascio imminente di questo nuovo update software. Il roll out è partito da Olanda e Belgio, ma ha già raggiunto anche l’Italia. Il nuovo aggiornamento è molto corposo, pesa infatti circa 300 MB, e introduce la versione firmware R820XXU1CTI4 (modello 44mm) oppure R830XXU1CTI4 (modello 40mm), con Tizen 5.5.0.1 e One UI 2.0 per smartwatch.

Tra le nuove funzioni implementate vale la pena ricordare Running Analysis 2 , il rilevamento delle cadute, Smart Reply con un più avanzato sistema di chat, supporto AR Emoji e Bitmoji. Al pari di quanto si può fare sugli smartphone, adesso anche Samsung Galaxy Watch Active 2 permette di effettuare screenshot lunghi (per catturare più di quello che compare in una schermata in una sola immagine).

Ecco alcuni screenshot dell’aggiornamento.

Previous Next Fullscreen

Come aggiornare Xiaomi Mi Box e Samsung Galaxy Watch Active 2

Stando a quanto riportato su Reddit, il nuovo aggiornamento di Xiaomi Mi Box (o Mi Box 3) ad Android 9 Pie in versione stabile è già in roll out su scala globale e pertanto dovrebbe essere già disponibile o comunque comparire a breve anche sul vostro dispositivo. Se così non fosse, potete sempre effettuare un controllo manuale di disponibilità entrando nella sezione delle Impostazioni di sistema dedicata agli aggiornamenti software.

In alternativa, potete scaricare manualmente il seguente pacchetto ed aggiornare manualmente il vostro Xiaomi Mi Box:

Download Android 9 Pie per Xiaomi Mi Box

Passando a Samsung Galaxy Watch Active 2, anche in questo caso il nuovo update si sta già diffondendo rapidamente e, dopo essere partito da Paesi Bassi e Belgio, ha già fatto capolino anche sul nostro mercato. Naturalmente, l’installazione dell’aggiornamento richiede di passare per lo smartphone al quale il wearable è stato abbinato: basta aprire l’app Galaxy Wearable, entrare nella schermata relativa a Galaxy Watch Active e fare tap su Software update.

Avete ricevuto questi nuovi aggiornamenti? Ditecelo nei commenti.