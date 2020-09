Samsung sta facendo un grande lavoro sui propri smartphone e tablet in termini di aggiornamenti software, per questo motivo è lecito aspettarsi un supporto altrettanto solerte anche per gli smartwatch Galaxy e questo vale sia per il nuovissimo Samsung Galaxy Watch 3 che per il precedente ma tuttora valido Samsung Galaxy Watch Active 2.

Android 11 e One UI 3.0 beta

I fan del brand sono in attesa del rilascio della beta pubblica della One UI 3.0 per potersi pregustare Android 11 prima del rilascio ufficiale. Samsung per adesso non ha comunicato una data, tuttavia non mancano indizi di un rilascio ormai imminente.

Il mese scorso la casa sudcoreana aveva aperto le prime registrazioni per la One UI 3.0 beta, tuttavia il programma beta era rivolto esclusivamente agli sviluppatori e limitato alla serie Galaxy S20. L’accesso a quel firmware pressuppone una richiesta approvata da Samsung.

Per questo motivo l’attenzione è già rivolta al rilascio della prima versione beta pubblica: Samsung ha tenuto dei beta program negli anni scorsi e sicuramente farà lo stesso per Android 11, sebbene per adesso manchino informazioni sul “quando”.

Rimanendo in tema di Android 11, passiamo ad un dato già più concreto: l’ultimo aggiornamento dell’applicazione Galaxy Wearable di Samsung – la versione 2.2.33.20082161 – implementa il supporto alla nuova versione del robottino. Il changelog parla di supporto ad Android R, Android 11 appunto, e rappresenta un chiaro indizio di come la beta dell’aggiornamento sia ormai vicina.

Samsung Galaxy Watch Active 2 aspetta le feature di Galaxy Watch 3

Stando alle ultime informazioni emerse, ben presto Samsung Galaxy Watch Active 2 si dovrebbe arricchire delle nuove feature di Samsung Galaxy Watch 3. Tracce di ciò sono state scovate nell’ultima versione dell’applicazione Watch Active 2 Plugin rilasciata sul Google Play Store nei giorni scorsi.

L’aggiornamento in questione introduce il supporto per Tizen 5.5, vale a dire la versione del sistema operativo presente a bordo del nuovo smartwatch di Samsung. Naturalmente un simile indizio, per quanto interessante, non fornisce indicazioni su quali novità il produttore abbia intenzione di portare sui modelli meno nuovi. I precedenti comunque fanno ben sperare, basti pensare che i vecchi Gear S3 e Gear Sport hanno ricevuto Bixby, miglioramenti per il rilevamento della sleeping mode, affinamenti dell’Always On Display e tante altre funzioni che hanno debuttato proprio su Samsung Galaxy Watch Active 2.

Resta da capire se la versione 5.5 di Tizen arriverà anche sul primo Samsung Galaxy Watch, allo stato attuale sembra altamente probabile.

