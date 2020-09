A dispetto del fatto che alla fine del 2020 manchino ancora tre mesi, questa mattina è stato svelato ufficialmente Huawei P Smart 2021, nuovo rappresentante della fortunata serie di smartphone di fascia medio-bassa del produttore cinese.

Con il nuovo modello della serie P Smart, Huawei si rivolge fin da subito al pubblico europeo: è quello austriaco il mercato di debutto di Huawei P Smart 2021, che punta forte su un prezzo di listino contenuto.

Caratteristiche tecniche e design di Huawei P Smart 2021

Huawei P Smart 2021 è il primo smartphone della casa cinese a fare uso di un design con foro per la fotocamera anteriore in posizione più accentrata. Tra le altre specifiche tecniche salienti, si segnala il SoC proprietario HiSilicon Kirin 710A (prodotto in Cina da SMIC) e un set di quattro fotocamere posteriori la cui disposizione è perfettamente in linea con i trend attuali.

Anche se ormai sembra quasi scontato, dal punto di vista software si segnala la mancanza dei servizi e delle applicazioni di Google, sostituiti come al solito dai Huawei Mobile Services (HMS) e dallo store AppGallery. Lo smartphone arriva sul mercato con la EMUI 10.1, basata su Android 10 (AOSP).

Sebbene non faccia gridare al miracolo, il resto della scheda tecnica è comunque di buon livello, a partire dalla batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 22.5 W, anche se purtroppo tramite un’anacronistica porta micro USB. Ecco un riassunto della scheda tecnica.

Scheda tecnica di Huawei P Smart 2021

Display IPS da 6,67 pollici con risoluzione FHD (2400 x 1080 pixel)

SoC HiSilicon Kirin 710A octa-core

4 GB di memoria RAM

128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD

Quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 48 MP, apertura f/1.8 e flash LED; secondario da 8 MP con apertura f/2.4; sensore da 2 MP per la profondità di campo; sensore macro da 2 MP

Fotocamera anteriore da 18 MP con apertura f/2.0

Connettività 4G/LTE, WiFi, GPS, Bluetooth 5.1, radio FM, porta microUSB, ingresso jack audio da 3.5 mm

Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 22.5 W

Sistema operativo Android 10 open source con EMUI 10.1

Colorazioni Black, Gold, Green.

Le differenze tecniche rispetto al predecessore Huawei P Smart 2020 sono varie e marcate: display e batteria sono cresciuti significativamente, il SoC è il Kirin 710A e non il 710F, la fotocamera anteriore è contenuta in un più moderno foro invece che in un gotch e il numero di quelle posteriori è raddoppiato (sebbene solo sulla carta, data l’ormai acclarata scarsa utilità dei due sensori da 2 MP).

Prezzo e disponibilità di Huawei P Smart 2021

Huawei P Smart 2021 viene proposto nelle tre colorazioni Black, Gold, Green al prezzo di listino di 200 euro.

Lo smartphone arriverà inizialmente in Austria e sarà disponibile dal mese di ottobre (non è nota la data precisa), mancano al momento informazioni ufficiali sulla sua commercializzazione da noi.