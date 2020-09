Microsoft ha finalmente annunciato la disponibilità su dispositivi Android (sia smartphone che tablet) della nuova applicazione Xbox attualmente in beta. Completamente ricreata da zero per offrire il massimo dell’esperienza utente su qualsiasi dispositivo, l’app permette di giocare a qualsiasi gioco sulla propria console, inclusi i titoli Game Pass, tramite lo streaming su rete Wi-Fi o su rete dati.

Un mare di nuove feature a disposizione

Il colosso di Redmond ha rivoluzionato la gestione delle notifiche rendendo adesso più semplice controllare la propria inbox e quindi l’arrivo di inviti, messaggi e tanto altro direttamente dal proprio smartphone; migliora anche la condivisione di clip di gioco tramite i propri canali social.

L’integrazione con la propria console è tale che le notifiche rimosse su smartphone vengono istantaneamente modificate anche sulla console e su tutti gli account Xbox di cui si dispone. La nuova app beta di Xbox per Android svela inoltre la possibilità di utilizzare la tastiera a schermo per mandare rapidamente un messaggio, così come la chat vocale permette di restare in contatto con i propri amici anche con un headset Bluetooth.

Ci sono inoltre novità per quanto riguarda il proprio profilo in cui è possibile mettere in risalto le clip e gli screenshot dei giochi, così come controllare rapidamente a cosa stanno giocando i proprio amici e invitarli a giocare assieme.

Se volete tuffarvi in una nuova esperienza di giochi con i vostri amici, potete scaricare l’applicazione Xbox beta direttamente tramite il badge del Play Store qui in basso.

