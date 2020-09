A poche ore dalla fuoriuscita delle specifiche complete, ecco che compare qualcosa di concreto anche per quel che riguarda il prezzo di Xiaomi Mi 10T Pro, uno dei prossimi smartphone della casa cinese ad arrivare in Europa, fra cui alcuni della serie Ultra secondo quanto trapelato.

Partiamo da Xiaomi Mi 10T Pro, fra gli smartphone più attesi del brand, di cui sappiamo già molto. Ebbene, attraverso un leak anche la questione “prezzi” inizia a farsi più chiara grazie a un leak che, da Digital Chat Station, mostra tale cifra: 699 euro.

Numeri alla mano, il listino sarebbe perciò inferiore di ben 300 euro rispetto al prezzo di lancio di Xiaomi Mi 10 Pro e di 100 a paragone di Xiaomi Mi 10 liscio. Ma attendiamo l’ufficialità, che ormai dovrebbe essere questione di settimane.

Questione “Ultra“, emerge inoltre che Xiaomi pare avere intenzione di introdurre in Europa i nuovi smartphone dell’omonima serie. Se si tratti di Redmi K30 Ultra o di Xiaomi Mi 10 Ultra non lo sappiamo, e non è nemmeno emerso dall’indizio trapelato che ci fa pensare a questi nuovi arrivi.

¡Hola #MiFans! Tengo algo muy especial para compartir con los ULTRA Mi Fans. ¿Eres tú un Mi Fan de verdad? Cuéntamelo y podrás probar algo ULTRA exclusivo.

I have something special to share only with the ULTRA Mi Fans. Are you a real Mi Fan? Tell me and you can try something. pic.twitter.com/qn31dTxB3g

— Andrew Wong (@AndrewWong20) September 15, 2020