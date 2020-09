I chip realizzati a 5 nanometri rappresentano il prossimo gradino che la tecnologia è pronta a salire. Nel caso di Apple avverrà a brevissimo grazie al SoC A14 Bionic annunciato ieri per l’iPad Air di quarta generazione e che troverà posto sugli iPhone 12, per il mondo Android vanno attesi gli annunci di Huawei che dovrebbe portare a breve al debutto i Mate 40 e soprattutto il solito evento di fine anno di Qualcomm.

Lo Snapdragon 875 sarà il SoC di punta per il 2021 del produttore americano e a meno di sorprese che avrebbero del clamoroso sarà realizzato a 5 nanometri. Da qui l’uscita su Weibo di Lu Weibing, general manager di Redmi, che sfruttando l’onda dell’evento Apple di ieri ha stimolato i seguaci sul nuovo processo produttivo: “Aspettate i nuovi prodotti con chip realizzati a 5 nanometri?”.

Gli fa eco subito dopo Digital Chat Station, leaker piuttosto in vista che ha anticipato come, secondo le informazioni in suo possesso, il progetto di Redmi K40 Pro prevede già uno Snapdragon 875 a 5 nanometri. Ma non solo poiché il prossimo top di gamma Redmi avrà molte frecce al suo arco: un ampio schermo, una batteria dalla capacità abbondante con ricarica rapida, un gruppo fotocamere di tutto rispetto e molto altro.

Delle ovvietà per un top di gamma dei giorni nostri, ma l’anticipazione sullo Snapdragon 875 è certo interessante. Redmi K40 Pro potrebbe vedere la luce all’inizio del 2021, confermando la volontà di Xiaomi di essere tra le prime aziende a beneficiare dell’efficienza del nuovo processo produttivo.