Giorno dopo giorno si sta avvicinando la fase dell’anno in cui gli utenti Huawei attendono il lancio della nuova generazione di smartphone della serie Huawei Mate.

Huawei Mate 40 è vicino al lancio

A seguito delle informazioni riguardanti il probabile ritardo del lancio di Huawei Mate 40, in queste ore la compagnia ha scelto Twitter per pubblicare un video teaser indicando quanto in realtà la nuova serie di device di fascia alta sia prossima al lancio.

We've got some exciting news for you…

The next-generation #HuaweiMate is coming soon – Stay tuned! 1/2 pic.twitter.com/6QGgZFz1zJ — Huawei Mobile UK (@HuaweiMobileUK) September 15, 2020

È probabile che la compagnia sveli presto i nuovi smartphone per il solo mercato cinese, posticipando l’arrivo sugli altri mercati per via delle importanti conseguenze e restrizioni relative al ban degli USA.

Brutte notizie per Huawei Mate X2

Se da un lato il colosso cinese cerca di tranquillizzarci con il video teaser su lancio prossimo di Huawei Mate 40, dall’altro un tweet di Ross Young, analista e fondatore di DisplaySearch, getta delle ombre piuttosto minacciose circa il futuro di Huawei Mate X2.

Secondo Young l’azienda si troverebbe in brutte acque per quanto riguarda lo sviluppo del nuovo modello di foldable per colpa del ban USA contro Huawei. Infatti, le ferree restrizioni volute dall’amministrazione Trump che vietano ad aziende estere di fare affari con Huawei se presenti tecnologie americane, avrebbero costretto Huawei a fare un passo indietro e rivedere i propri piani.

Non è chiaro se le informazioni ottenute da Young parlino di una semplice posticipazione o di un blocco dei piani di sviluppo – non dimentichiamoci della preoccupante situazione dello stock di materiali di Huawei -, ma ci aspettiamo di apprendere informazioni aggiuntive nel corso delle prossime settimane.