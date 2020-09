Dopo avervi mostrato in anteprima quelle che potrebbero essere le caratteristiche tecniche della serie HONOR V40, in queste ore torniamo nuovamente a parlare degli attesi nuovi top di gamma del gigante cinese.

Ricarica a 66 W ma senza chip Kirin

Gli ultimi rumor pubblicati dal leaker DigitalChatStation su Twitter indicano che gli smartphone di HONOR potrebbero supportare la ricarica a 66 W anche per quanto riguarda il caricabatterie, mentre la serie HONOR V30 si fermava a 40 W per lo smartphone e 27 W per il caricabatterie. Un wattaggio superiore permette al dispositivo di ricaricarsi più rapidamente dando così modo all’utente di utilizzare il terminale per più tempo.

Il leaker avanza anche la possibilità che la serie HONOR V40 possa non utilizzare i processori Kirin che invece dovrebbero essere esclusiva della gamma Huawei Mate 40.

Huawei in grossi guai per colpa del ban

Questa eventualità si lega con i sempre più pressanti rumor che vedono la compagnia cinese in panne per quanto riguarda l’approvvigionamento di processori. Infatti, come diretta conseguenza del ban USA contro Huawei voluto dall’amministrazione Trump ed il primo blocco delle attività commerciali di tutte le aziende americane con Huawei, il presidente degli Stati Uniti ha inasprito le sanzioni contro Huawei puntando alle aziende estere che non sono più libere di fare affari con la compagnia se utilizzano tecnologie americane.

Il risultato di questa sequenza di divieti starebbe creando non pochi problemi al colosso cinese, i cui stock di materiali sembrano essere ormai agli sgoccioli e non più in grado di garantire margini di movimento per Huawei.

Ricarica wireless tramite laser

Tutto ciò non impedisce però la compagnia di studiare nuove tecnologie pensate per migliorare la vita di tutti i giorni, soprattutto per quanto riguarda la gestione dell’alimentazione degli oggetti che utilizziamo. Infatti, secondo un brevetto depositato a settembre 2019, la compagnia ha dettagliato una tecnologia di ricarica wireless per smartphone e altri dispositivi.

La tecnologia a cui starebbe lavorando Huawei e ancora oggi senza nome, sfrutterebbe dei particolari raggi laser per caricare dispositivi supportati eliminando completamente l’utilizzo di cavi o basette wireless (che in realtà non sono wireless ma ad induzione).

Nonostante non siano state rilasciate ulteriori informazioni su di essa, la tecnologia di Huawei potrebbe rivoluzionare il modo in cui carichiamo i nostri device in casa, negli uffici e anche nei negozi.