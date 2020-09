Ieri Google ha rilasciato la versione stabile di Android 11 per la sua gamma di smartphone Google Pixel e poiché Android è un sistema operativo open source, i produttori hanno la possibilità di creare le proprie versioni personalizzate.

OPPO ha da poco annunciato che è quasi pronta a svelare una nuova versione di ColorOS basata su Android 11 e la prossima settimana il produttore cinese presenterà ColorOS 11.

Dopo il rilascio della prima beta di Android 11 da parte di Google, OPPO ha lanciato la propria versione beta per la serie Find X2 e la scorsa settimana la società ha reclutato beta tester per provare un’altra beta di Android 11 sempre per la serie Find X2, aggiungendo il supporto per la serie OPPO Reno 3. Ieri la società ha rilasciato l’ultima beta di Android 11 basata sull’attuale versione 7.2 di ColorOS.

OPPO svelerà ColorOS 11 il 14 settembre

OPPO ha confermato che il 14 settembre terrà un evento di lancio virtuale dedicato alla nuova versione di ColorOS che seguirà il numero di versione di Android. Durante l’evento la società probabilmente fornirà tutte le informazioni del caso e illustrerà in dettaglio le nuove funzionalità di ColorOS 11 che sono state in fase di sviluppo negli ultimi mesi.

