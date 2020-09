Nel vastissimo mondo dei dispositivi Android non c’è giorno senza aggiornamenti software e anche oggi ce ne sono tre, che concludono una settimana particolarmente ricca di novità. I protagonisti di oggi sono Realme 6 Pro, Redmi 7 e HONOR 20 Lite.

Redmi 7: le novità dell’aggiornamento

Partiamo da Redmi 7, apprezzato smartphone di fascia bassa di inizio 2019 nonché notevole successo di vendite in India ed Europa.

Proprio nel nostro continente Redmi 7 ha iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento software per la ROM in versione EU Stable. La nuova versione software è la MIUI V11.0.10.0.PFLEUXM e introduce le patch di sicurezza del mese di agosto 2020. Accanto a queste non mancano i classici bugfix e ottimizzazioni generali. La base software rimane Android 9.0 Pie.

Realme 6 Pro: le novità dell’aggiornamento

Tocca adesso a Realme 6 Pro, uno smartphone dalla scheda tecnica decisamente più interessante, arrivato in Italia lo scorso maggio al fianco del più blasonato Realme X50 Pro 5G.

Anche l’aggiornamento in arrivo su questo modello è ben più interessante di quello appena descritto. Realme 6 Pro sta ricevendo via OTA la nuova build RMX2061_11.A.31.

Per quanto riguarda le novità introdotte, si segnalano le patch di sicurezza di agosto 2020, ma anche varie nuove funzioni. Ecco il registro delle modifiche completo:

Sicurezza Patch di sicurezza Android di agosto 2020 Nuova funzione Super nighttime standby Nuova funzione smooth scrolling

Impostazioni Aggiunta la Super Power Saving Mode Aggiunta la pressione prolungata per copiare il codice IMEI nelle Impostazioni Aggiunta la funzione Deep cleanup in Process Manager Aggiunta la funzione Icon Pull-down gesture nelle impostazioni del launcher

Status Bar Aggiunto il nuovo toggle OTG Switch nella tendina delle notifiche Aggiunti nuovi toggle separati per la focus mode Ottimizzata l’icona di stato “Mute-Bell-Vibrate” Fix visualizzazione della finestra pop-up per gli aggiornamenti di sistema Ottimizzata la flight mode: il Bluetooth non verrà disattivato in caso di attivazione della modalità aereo Fixed Russian translation issue of the carrier in the status bar Calculator Optimized the Russian translation issue of the calculator

Schermata di blocco Fix di un bug nell’animazione di caricamento della Fotocamera Fix dell’occasionale problema di lag della registrazione video dopo l’attivazione della sfocatura dello sfondo.



HONOR 20 Lite: le novità dell’aggiornamento

Concludiamo con HONOR 20 Lite: l’economico del produttore cinese sta ricevendo un nuovo update che gli fa compiere un bel balzo in avanti sul fronte delle patch di sicurezza.

Infatti, se da una parte il device dispone già della EMUI 10, con questo nuovo aggiornamento riceve le patch di sicurezza di maggio, luglio e agosto 2020. In realtà gli aggiornamenti sono due:

Il primo pesa 882 MB, introduce la build numero 10.0.0.195 e contiene le patch di sicurezza di maggio e luglio 2020. Il secondo pesa invece soli 100 MB, introduce la nuova build 10.0.0.200 e contiene le patch di sicurezza di agosto 2020.

Come aggiornare Redmi 7, Realme 6 Pro e HONOR 20 Lite

Tutti e tre gli aggiornamenti descritti sono in roll out, dunque nei prossimi giorni raggiungeranno progressivamente tutti i dispositivi compatibili con le versioni software indicate. Come al solito, l’aggiornamento OTA verrà segnalato da una notifica di sistema.

Se siete possessori di un Redmi 7, Realme 6 Pro o HONOR 20 Lite, potete comunque effettuare un controllo manuale di disponibilità entrando nelle Impostazioni di sistema e poi nella sezione dedicata agli aggiornamenti software.

Nel caso del solo Redmi 7, inoltre, è già possibile procedere all’installazione manuale del nuovo update software (a patto che siate perfettamente consapevoli di quello che fate). Ecco il link per scaricare la ROM da installare via recovery:

Redmi 7 MIUI V11.0.10.0.PFLEUXM – Download Recovery ROM

Siete possessori di un Redmi 7, Realme 6 Pro o HONOR 20 Lite e avete ricevuto qualcuno degli aggiornamenti segnalati? Fatecelo sapere nel box dei commenti.

