OPPO ha lanciato in India un nuovo smartphone appartenente alla serie “F”. OPPO F17 Pro è un prodotto di fascia media privo di effetti speciali ma con alcune caratteristiche interessanti, come il display Super AMOLED Full HD+ dalla diagonale ampia ma non esasperata – 6,43 pollici – ed un elevato rapporto di riempimento dello schermo pari al 90,67% grazie anche al sottile foro che contiene le due fotocamere frontali.

OPPO F17 Pro è molto sottile e abbastanza leggero – 7,48 millimetri e 164 grammi – ma qualcuno potrebbe avere qualche perplessità sul SoC utilizzato, un MediaTek Helio P95 che comunque, per essere giudicato con cognizione di causa, andrebbe prima provato a fondo.

Scopriamo insieme cosa ha da offrire OPPO F17 Pro.

Caratteristiche tecniche di OPPO F17 Pro

Come anticipato, OPPO F17 Pro basa le proprie capacità sul SoC costruito a 12 nanometri MediaTek Helio P95 da 2,2 GHz di frequenza massima, che i progettisti hanno affiancato a 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 512 GB. Il display, sotto il quale c’è il lettore di impronte digitali, è un’unità Super AMOLED 20:9 da 6,43 pollici a 60 Hz protetta da un vetro Gorilla Glass 3+ di Corning e 800 nits di luminosità massima.

Oltre al display, OPPO ha acquistato da Samsung anche il sensore primario GM1 del modulo fotocamere principale da 48 megapixel con apertura f/1.7 a cui è stato affiancato un secondo obiettivo ultra wide da 8 megapixel con apertura f/2.2 e 119,9 gradi di campo visivo; completano la dotazione due sensori mono da 2 megapixel ciascuno. Sul fronte invece ci sono due sensori: il primario da 16 megapixel con apertura f/2.4 mentre il secondo da 2 megapixel serve a rilevare la profondità di campo ed ottenere ritratti migliori.

Sul piano della connettività OPPO F17 Pro offre spazio per due nano SIM più la microSD, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, USB-C, ingresso per il jack audio da 3,5 mm e supporto ad Hi-Res Audio. L’interfaccia è la ColorOS 7.2 basata su Android 10 che a novembre, parola di OPPO, accoglierà Android 11. La batteria è da 4.010 mAh e può essere ricaricata rapidamente tramite VOOC Flash Charge 4.0 che ha una potenza massima di 30 watt.

OPPO F17 Pro misura 160,1 x 73,8 x 7,48 mm e pesa 164 grammi.

Disponibilità e prezzo di OPPO F17 Pro

OPPO F17 Pro sarà disponibile in India a partire dal 7 settembre su Flipkart e Amazon India. Tre le colorazioni al lancio, Magic Blue, Matte Black e Metallic White, ed un prezzo di 22.990 rupie che al cambio attuale equivalgono a 260 euro circa. Non sappiamo se OPPO lo commercializzerà in Italia.