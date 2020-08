Xiaomi e Huawei avviano il rilascio di due aggiornamenti per alcuni dispositivi, fra cui gli smartphone Xiaomi Mi Mix 3, Xiaomi Mi Mix 2S e le cuffie true wireless Huawei FreeBuds 3 e Huawei FreeBuds 3i.

MIUI 12 per Xiaomi Mi Mix 3 e Mi Mix 2S

La versione global dei due terminali cinesi stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento alla MIUI 12. Si tratta della versione 12.0.1.0.QEEMIXM per Xiaomi Mi Mix 3 e della versione 12.0.1.0.QDGMIXM per Xiaomi Mi Mix 2S.

Oltre alle classiche novità presenti all’interno della MIUI 12, i due terminali presentano alcune evidenti differenze per via del diverso hardware integrato. Ad esempio, Xiaomi Mi Mix 2S, per via del display LCD, non potrà godere delle novità riguardanti i Super Wallpaper oppure l’always-on display.

Sarà sicuramente necessario attendere qualche settimana prima dell’arrivo della MIUI 12 per gli smartphone di Xiaomi, pertanto vi consigliamo di prestare attenzione all’arrivo di eventuali notifiche di aggiornamento di sistema.

Novità aggiornamento 1.9.0.566 e 1.9.1.155 per FreeBuds 3 e FreeBuds 3i

In queste ore gli utenti muniti delle cuffie true wireless Huawei FreeBuds 3 e Huawei FreeBuds 3i stanno rispettivamente ricevendo gli aggiornamenti 1.9.0.566 e 1.9.1.155. Dal changelog rilasciato assieme all’update non vengono notificate molte novità, sopratutto per quanto riguarda il modello Huawei Freebuds 3. Infatti, com’è possibile notare dall’immagine sottostante, l’update da 2.02 MB fa riferimento ad alcuni miglioramenti generici.

L’aggiornamento da 1.1. MB per Huawei FreeBuds 3i, invece, vede l’arrivo di miglioramenti per quanto riguarda la stabilità della connessione Bluetooth e delle chiamate telefoniche.

Come aggiornare Huawei FreeBuds 3 e Huawei FreeBuds 3i

L’aggiornamento per Huawei FreeBuds 3 e Huawei FreeBuds 3i dovrebbe essere automaticamente notificato semplicemente aprendo la custodia di ricarica, a patto però che abbia almeno il 30% di carica residua. In ogni caso è possibile controllare manualmente la ricezione dell’update tramite l’applicazione Huawei AI Life disponibile al badge sottostante.

