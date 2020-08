Gli smartphone di Samsung non solo sono considerati fra i migliori al mondo per quanto riguarda il comparto fotografico, ma anche e soprattutto per la qualità dei display. Basta infatti prendere in mano uno smartphone di fascia alta del colosso sud coreano per restare estasiati della gamma cromatica, la fedeltà dei colori e la luminosità di questi pannelli.

Chiarezza d’immagine senza rivali

In queste ore Samsung Display, ovvero la compagnia che si occupa di realizzare i pannelli per i terminali mobile, dichiara che l’area del display OLED – Samsung fa riferimento ad essa come “Iris Ring” – attorno al foro è la migliore sul panorama mobile. Secondo UL, l’azienda che si occupa di valutare parametri come l’uniformità del colore su tutte le aree di un display, i pannelli OLED con foro presentano un livello di uniformità in ogni punto del display.

Dennis Choi, Vice Presidente del team marketing di Samsung Display, dichiara che “Offrire una qualità dell’immagine uniforme sul display attorno la periferia del foro della fotocamera consente agli utenti di provare una sensazione di maggiore immersione nello scatto di foto, oltre a beneficiare direttamente dell’ingegnosità del design del foro stesso“.

UL ha effettuato diversi test sull’area del display attorno al foro dei display a 120 Hz presenti su Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G e Samsung Galaxy Z Fold2 5G, verificando come la deviazione del colore, la luminosità e la saturazione fossero uniformi lungo altre aree del pannello. I pannelli in questione hanno raggiunto un punteggio Delta E inferiore a 2; per comparazione, l’occhio umano non è in grado di distinguere alcuna variazione di colori o chiarezza delle immagini con un Delta E inferiore a 2.

Il merito di questo risultato va al particolare processo produttivo che vede l’utilizzo di particolari laser per l’incisione del foro nel display, conferendo al pannello una qualità d’immagine che non è possibile riscontrare su altri dispositivi.