POCO è un sub-brand di Xiaomi e, in quanto tale, era inevitabile che anche la sua line-up finisse con l’affollarsi rapidamente: sono appena emerse le prime importanti indiscrezioni su POCO X3, presunto prossimo smartphone di fascia media del brand.

Prima di entrare nel merito delle specifiche tecniche del successore di quel POCO X2 lanciato nella prima parte dell’anno, ritengo doverosa una breve riflessione: POCO sembra aver smarrito la rotta del primo indimenticato best-buy, tanto che adesso si limita a proporre su alcuni mercati dei meri rebrand di altri modelli di casa Xiaomi/Redmi. È successo con l’attuale top di gamma POCO F2 Pro, con lo stesso POCO X2 e ancora con POCO M2 Pro e prossimamente toccherà a POCO C3 (aka Redmi 9C).

POCO X3 certificato: prime specifiche tecniche

Tornando al tema del giorno, POCO X3 – questo dovrebbe essere il nome commerciale del nuovo modello – è stato avvistato in una certificazione, disponibile sul sito di FCCID, offrendoci un primo sguardo su parte della scheda tecnica e su quello che dovrebbe essere il design posteriore del device (visibile qui sotto).

Indentificato con il model number M2007J20CG, lo smartphone sembra staccarsi dal recente modus operandi di POCO, proponendo un design che non sembra la copia carbone di altri Xiaomi esistenti.

Il modulo fotocamere posteriore dovrebbe essere di forma più squadrata, inserito però in un elemento circolare, con la dicitura “64MP AI SUPER CAMERA” nella porzione superiore e “DESIGNED BY POCO” in quella inferiore. La seconda è resa superflua dal gigantesco logo POCO che adorna la back cover circondato da una texture particolare.

Passando ai dati tecnici, il test RF del dispositivo rileva che sarà affiancato da un altro modello identificato come M2007J20CT e che arriverà con la MIUI 12 out of the box. Il test SAR condiviso su Twitter da @_the_tech_guy ci rivela poi due dati interessanti sul presunto POCO X3: lo smartphone sarà dotato di una grossa batteria da 5.160 mAh e supporterà la ricarica rapida a 33 W.

Previous Next Fullscreen

Com’è evidente, nessuna delle due fonti identifica precisamente questo smartphone (probabilmente offerto in due differenti SKU) come POCO X3, tuttavia questa tesi è sostenuta da fonti interne di XDA.

In copertina POCO X2