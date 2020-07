Un nuovo smartphone della serie POCO è stato annunciato questa mattina in India, paese dove il brand ha finora ottenuto i migliori risultati. Stiamo parlando di POCO M2 Pro, nome dietro al quale si nasconde in realtà un volto già noto al pubblico occidentale.

Si tratta infatti di un rebrand di Redmi Note 9 Pro, del quale riprende in toto la scheda tecnica, a partire dal grande display FullHD+ per passare all’intero comparto fotografico. Ecco dunque nel dettaglio quello che c’è da sapere su POCO M2 Pro.

Si parte dunque da uno schermo LCD con foro nella parte alta centrale per alloggiare la fotocamera frontale. La diagonale è da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) con protezione in Gorilla Glass 5. Al di sotto della scocca, protetta da entrambi i lati da vetro, troviamo una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 720G con CPU octa core a 2,3 GHz e GPU Adreno 618, affiancata da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna UFS 2.1, espandibile con microSD fino a 256 GB.

Ricca la connettività con Dual 4G/VoLTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS, NavIC, connettore USB Type-C per la ricarica (a 33 watt) della batteria da ben 5.000 mAh. Troviamo inoltre un connettore da 3,5 mm per le cuffie, radio FM, doppio microfono lettore di impronte laterale e sensore a infrarossi.

Buono anche il comparto fotografico con un sensore da 16 megapixel alloggiato nel foro del display e una quadrupla fotocamera posteriore. Quest’ultima può contare su un sensore principale da 48 megapixel(f/1.79) con PDAF e EIS, sensore ultra grandangolare (FoV 119 gradi) da 8 megapixel, macro da 5 megapixel e sensore di profondità da 2 megapixel. È inoltre possibile registrare video in 4K a 30 frame al secondo.

Decisamente importanti le dimensioni, vista la diagonale del display: 165,75 x 76,68 x 8,8 mm e 209 grammi di peso, che condizioneranno inevitabilmente l’usabilità del dispositivo. POCO M2 Pro sarà in vendita in India a partire dal 14 luglio nelle colorazioni Out of the Blue, Green and Greener e Two Shades of Black ai seguenti prezzi: