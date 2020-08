Come sappiamo OnePlus Nord rappresenta la soluzione di fascia media di OnePlus, ed in queste ore lo smartphone inizia a ricevere un nuovo aggiornamento software indirizzato a correggere alcuni bug relativi alla fase di ricarica, la stabilità del sistema e la fotocamera. Nel mentre Huawei avvia il rollout della EMUI 10.0.0.260 per lo smartphone Huawei P30 Lite.

Novità aggiornamento OnePlus Nord OxygenOS 10.5.5

L’aggiornamento ad OxygenOS 10.5.5 per OnePlus Nord sembra non portare con sé nuove feature, ma bensì si concentra a sistemare alcuni piccoli bug presenti all’interno di alcune aree dell’OS: la fotocamera, il sistema di ricarica e la stabilità del sistema.

Partendo da quest’ultimo, l’update OxygenOS 10.5.5.AC01BA per i dispositivi europei corregge alcuni bug circa l’interfaccia del volume, l’applicazione OnePlus Notes e poco altro. La fotocamera dovrebbe scattare foto migliori in modalità macro e al chiuso, mentre il sistema di ricarica rapida dovrebbe essere stato migliorato.

Ma ecco il changelog ufficiale dell’update:

Sistema: corretto un problema che bloccava l’interfaccia volume; corretto un problema durante il riavvio di sistema; corretto un problema circa OnePlus Notes continuamente in funzione in background.

Fotocamera: migliorata la qualità delle foto al chiuso e nuove impostazioni circa la fotocamera frontale; migliorata la qualità degli scatti in modalità macro.

Alimentazione: migliorata la velocità di ricarica.



Come aggiornare OnePlus Nord

Come sottolinea la compagnia nella nota di rilascio, l’aggiornamento ad OxygenOS 10.5.5 per OnePlus Nord è attualmente in fase di rollout OTA. La pagina di download del firmware non è ancora stata aggiornata con il link per il download dell’immagine dell’OS, ma dovrebbe essere aggiornata nel corso delle prossime ore.

Nel mentre potete controllare la disponibilità dell’update 10.5.5.AC01BA tramite il classico menu degli aggiornamenti di sistema presente nel pannello delle Impostazioni.

Novità aggiornamento Huawei P30 Lite EMUI 10.0.0.260

Huawei ha avviato il rollout dell’aggiornamento alla EMUI 10.0.0.260 per Huawei P30 Lite in India con Huawei Assistant, Smart Charge e le patch di sicurezza di luglio 2020. Queste stesse feature erano state rilasciate già alcuni mesi fa, ma pare che il colosso cinese abbia risolto alcuni problemi di performance.

Le patch di sicurezza di luglio correggono 5 falle di livello critico e 9 di alto livello. L’aggiornamento OS porterà la versione della EMUI dalla 10.0.0.232 alla 10.0.0.260.

Come aggiornare Huawei P30 Lite

L’aggiornamento alla EMUI 10.0.0.260 ha un peso di 641 MB e può essere scaricato tramite l’apposito pannello degli aggiornamento presente nelle Impostazioni di sistema, oppure tramite l’App Supporto.

