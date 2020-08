Google AdMob è la piattaforma utilizzata dal colosso di Mountain View per la monetizzazione delle applicazioni tramite annunci in-app.

L’app Google AdMob è uno strumento che offre la possibilità di accedere tramite smartphone a importanti metriche sugli utenti e sul rendimento degli annunci.

Google AdMob monitora il rendimento degli annunci in-app

Google AdMob permette di monitorare l’andamento delle app sviluppate, ottenere informazioni sugli utenti, le tendenze delle entrate e le ripartizioni per paese, inoltre consente di controllare i guadagni, lo stato dei pagamenti e molto altro, in alternativa all’utilizzo del sito Web tramite un browser mobile o all’accesso da desktop.

L’interfaccia dell’app mette a disposizione quattro schede principali che visualizzano le informazioni in base a oggi, ieri, gli ultimi 7 giorni e gli ultimi 28 giorni. I dati includono l’elenco delle applicazioni, un riepilogo delle entrate e delle impressioni stimate e un grafico con le tendenze per i guadagni e le impressioni.

Google AdMob è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, ma attualmente è ancora in fase di sviluppo quindi potrebbe riservare qualche bug. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google.

