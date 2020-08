Alcune settimane fa Huami ha completato l’acquisto dei core assets di Zepp, azienda specializzata nel campo degli indossabili sportivi che detiene una serie di brevetti statunitensi e internazionali legati a sensoristica, algoritmi, deep learning e altre tecnologie.

A poca distanza dall’operazione Huami ha presentato il suo nuovo smartphone Amazfit Zepp E, disponibile in due diverse versioni, con schermo rettangolare o circolare. Il brand cinese non sembra però intenzionato a limitarsi a un nuovo dispositivo e sembra pronto a una rivoluzione completa.

Il primo indizio arriva dalla companion app Amazfit, da tempo utilizzata per gestire smartphone come Amazfit GTS, GTS, Stratos e Bip, solo per citare i modelli più conosciuti. Da oggi l’app è stata rinominata in Zepp, anche se sul Play Store la descrizione segnala che il rebranding sarà ufficialmente attivo a partire dal 25 agosto.

Il nuovo nome è accompagnato, ovviamente, da una nuova icona dell’applicazione che vede una E andare a sostituire la A di Amazfit. Non è chiaro se Huami abbia intenzione di abbandonare il brand Amazfit, che nel corso degli anni ha saputo crearsi una certa fama tra gli sportivi grazie a una linea molto ampia di indossabili, o se il nuovo nome servirà per ottenere un maggiore successo sul mercato americano.

L’applicazione continuerà a funzionare regolarmente sia con i nuovi smartphone Zepp E sia con tutti i dispositivi Amazfit commercializzati finora. Non sono state introdotte, almeno al momento, novità estetiche o funzionali ma è più che probabile che alcune delle nuove tecnologie e dei nuovi algoritmi, acquisiti da Huami, vengano presto inseriti nell’applicazione e, forse, portati anche nei dispositivi Amazfit attraverso comuni aggiornamenti software.

Vi terremo informati sull’evoluzione della vicenda e su eventuali novità che saranno comunicate dall’azienda cinese. A seguire il badge per scaricare o aggiornare Zepp dal Play Store.