È Pricebaba il partner attraverso cui il noto leaker @Onleaks ha pubblicato i render che ci mostrano il probabile aspetto di Google Pixel 5, il nuovo smartphone di Mountain View che dovrebbe essere presentato nel corso delle prossime settimane, come vi abbiamo riportato ieri.

Prima di mostrarvi le immagini relative al nuovo flagship Google, che andrà però a collocarsi tra i dispositivi di fascia media, vi riportiamo però le informazioni contenute in un tweet di Roland Quandt, leaker decisamente affidabile quando si tratta di anticipazioni.

Riprendendo la scelta fatta con Google Pixel 4a, anche Google Pixel 5 dovrebbe partire da 128 GB per quanto riguarda il taglio minimo della memoria interna, sempre che Google non abbia abilmente nascosto le informazioni relative a una variante con 64 GB, cosa che al momento appare poco probabile.

Considerando che la gamma Pixel non è dotata di slot per l’espansione della memoria interna, la decisione di Mountain View appare quantomeno sensata e dovrebbe soddisfare anche gli utenti che in passato avevano criticato le decisioni di Big G.

Torniamo ora ai render, che sembrano confermare i rumor delle scorse settimane. Se lo schermo di tipo punch hole, con un foro per alloggiare la fotocamera frontale era dato per certo, se la doppia fotocamera posteriore non rappresenta una sorpresa assoluta, vista la tendenza a scelte conservative da parte di Google, stupisce e non poco la presenza di un “banale” lettore di impronte digitali nella cover posteriore.

Google abbandona quindi Project Soli dopo un solo anno, e invece di scegliere una soluzione più attuale, con un lettore integrato nello schermo o quantomeno con un lettore posizionato sul frame, sembra decisa a optare per una scelta che, per quanto affidabile, appare decisamente datata.

Il design della parte posteriore non è particolarmente innovativo, e riprende in sostanza quello di Pixel 4a, con la fotocamera già vista lo scorso anno sulla serie Pixel 4. Da notare inoltre le dimensioni, che secondo @OnLeaks sono di 144,7 x 70,4 x 8,1 mm (8,5mm in corrispondenza della fotocamera), che implicano uno schermo (di tipo OLED con risoluzione QHD+) da 5,7-5,8 pollici, decisamente compatto per gli standard attuali.

Prima di lasciarvi a una serie di render e al video integrale realizzato da @Onleaks, vi ricordiamo che secondo le più recenti indiscrezioni Google Pixel 5 sarà presentato il 30 settembre, con i preordini al via dall’8 ottobre. Il prezzo, vista la probabile scheda tecnica, dovrebbe aggirarsi intorno ai 700 dollari, decisamente tanti se paragonati al prezzo dei diretti rivali come OnePlus Nord o Xiaomi Mi 10 Lite.