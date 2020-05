Ogni mese arrivano sul Play Store migliaia di nuove applicazioni che non sempre è facile scovare a causa di un sovraffollamento non di poco conto. Abbiamo deciso dunque di ri-aprire due nuove rubriche mensili storiche di TuttoAndroid ovvero Migliori App e Migliori giochi. Selezioniamo ogni mese le applicazioni più valide presenti sul Play Store così da aiutarvi a individuare quelle che meritano di più il download.

Queste sono dunque le 5 migliori applicazioni Android di maggio 2020 secondo noi, sentitevi liberi di segnalare però vostre recenti scoperte all’interno dei commenti.

Migliori App di maggio 2020 in video

Volume Styles

Ve ne abbiamo parlato alcuni giorni fa di Volume Styles, un’applicazione interamente incentrata sulla personalizzazione e più precisamente al pannello dei volumi. Compatibile con la maggior parte degli smartphone Android in circolazione permette di modificare lo stile e la grafica del pannello volumi richiamabile premendo il pulsante fisico posto sul lato destro o sinistro.

Oltre alle funzioni di personalizzazione è possibile attivare funzionalità per richiamarlo tramite gesture o aggiungere collegamenti rapidi ad applicazioni o funzioni, davvero un’app completa a 360°.

1Gallery

Questa è una semplice applicazione di Galleria, ovvero che permette di scorrere, visualizzare e modificare le foto salvate in memoria. La sua peculiarità è quella di avere la cassaforte, ovvero un’area protetta da password dove le foto al suo interno vengono inoltre criptate per non essere leggibili da altre applicazioni o attacchi informatici. Utile per nasconderci documenti o foto che non volete mostrare a occhi poco discreti.

Crisper

Crisper sarebbe l’ennesima applicazione di sfondi se non fosse per la possibilità di modificare con filtri ed effetti le foto prima di applicarle come sfondo della Homescreen e/o della Lockscreen. È così possibile personalizzare ciascuna immagine affinché diventi più artistica, secondo il nostro stile.

Just Rain

Se volete qualche minuto di assoluto relax, l’applicazione Just Rain è quella giusta. È un’applicazione davvero minimal e non fa altro che simulare il suono della pioggia che cade sul terreno. Toccando lo schermo è possibile variare l’intensità della pioggia e la direzione, spostando effettivamente il suono dallo speaker destro a sinistro o viceversa in base all’impostazione scelta.

Avocation

Un’applicazione molto utile per gestire le proprie abitudini, sia quelle che buone che quelle cattive. Avocation vi permetterà di monitorare le vostre abitudini sia nel caso in cui cerchiate di eliminarne una, sia nel caso in cui vogliate aggiungerne una nel vostro stile di vita. Ad esempio potrà aiutarvi a rimuovere il vizio del fumo eccessivo, monitorando quante volte prendete in mano il pacchetto di sigarette, oppure ad impiantare l’abitudine di bere di più. Semplice, intuitiva e con una sezione dedicata all’aspetto educational. Assolutamente da provare.