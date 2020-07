Il noto tipster DigitalChat Station ha condiviso alcune specifiche chiave di quelli che dovrebbero essere due nuovi tablet di Huawei. I due nuovi dispositivi sarebbero Huawei MatePad 10.8 e Huawei Enjoy Tablet 2.

Specifiche trapelate di Huawei Enjoy Tablet 2

Il successore del tablet Enjoy di prima generazione del 2018 dovrebbe utilizzare il nuovo processore Kirin 710A e offrire un display LCD da 10,1 pollici con risoluzione FHD+ 1920×1200, fotocamere da 2 MP e 5 MP, una batteria da 5100 mAh con ricarica da 10 W e un doppio altoparlante.

Specifiche trapelate di Huawei MatePad 10.8:

Huawei MatePad 10.8 sarebbe dotato di un display da 10,8 pollici con risoluzione QHD 2K 2560×1600 ed equipaggiato con una fotocamera posteriore da 13 MP f/1.8 e con una fotocamera frontale da 8 MP f/2.0.

Il tablet sarebbe basato sul SoC Kirin 990 e includerebbe altoparlanti quad di Harman Kardon e una batteria maggiorata rispetto a Huawei MatePad Pro recensito qui e a MatePad 10.4 visibile nell’immagine di copertina. Le dimensioni del tablet sarebbero di 257 x 170 x 7,2 mm con un peso di 498 grammi.

Il tipster ha anche affermato che questo tablet era in fase di sviluppo come Huawei MediaPad M7 e ora è stato ribattezzato Huawei MatePad 10.8. Al momento Huawei non non ha fornito notizie ufficiali riguardo al lancio di questi due tablet.

