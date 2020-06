A fine maggio vi avevamo parlato dell’arrivo ufficiale sul mercato italiano di Huawei P30 Pro New Edition, una versione parzialmente aggiornata dell’ex top di gamma della casa cinese, adesso però merita una maggiore attenzione l’ottima promozione di benvenuto prevista, che permetterà ai primi acquirenti di ottenere un ricco bundle.

Huawei P30 Pro New Edition: Promo e regali

Se da una parte l’arrivo stesso sul mercato di uno smartphone come Huawei P30 Pro New Edition è facilmente collegabile alla complicata situazione attuale dovuta alla mancanza dei servizi di Google sui flagship di questa generazione, dall’altra rimane innegabile la validità del prodotto sotto tutti i punti di vista.

Insomma, Huawei P30 Pro New Edition – al pari del modello “vecchio” – potrebbe rappresentare una soluzione appetibile per tutti gli utenti interessati ad un flagship Huawei ma non disposti a rinunciare ai servizi di Google.

Per questo motivo vale la pena porre l’accento sull’interessante promozione di benvenuto prevista dal brand cinese: tutti coloro i quali decideranno di acquistare un Huawei P30 Pro New Edition entro il 30 giugno 2020 avranno diritto ad un bundle comprensivo delle ottime cuffie Huawei FreeBuds 3 (ecco la nostra recensione) e del Huawei SuperCharge Wireless Charger (fino a 27 W). In aggiunta a questo, fino al 31 agosto lo smartphone regalerà anche 50 GB extra di spazio su Huawei Cloud, 3 mesi di abbonamento Vip su Huawei Music e 15 euro di credito spendibile in film su Huawei Video.

Trovate il tutto riassunto nella locandina qui sopra. Sappiate comunque che la promozione è valida per tutti gli acquisti effettuati presso il Huawei Store Online e gli altri punti vendita ed e-commerce aderenti (tra i quali figurano anche gli operatori telefonici TIM, Vodafone e WindTre) con una differenza: sul Huawei Store i regali vengono assegnati automaticamente, invece per gli acquisti sugli altri store bisogna compilare il form apposito entro il 12 luglio 2020 (maggiori informazioni a questo link).

Nel caso di Amazon, fate attenzione a questi dettagli: la promozione include anche una cover ufficiale, ma vale solo per i prodotti venduti e spediti da Amazon con questi codici ASIN: B088HX2HH2 (Huawei P30 Pro New Edition colore nero), B088HW72MY (colore Aurora) e B088HVV4JZ (colore Argento). Ecco i link (disponibile dal 15 giugno 2020):

A dimostrazione di quanto Huawei P30 Pro sia ancora un prodotto validissimo, guardatelo a confronto col successore Huawei P40 Pro.

