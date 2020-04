Le ultime aggiunte relative all’app Google Foto includono la possibilità di disattivare l’audio dei video durante l’editing e i suggerimenti per la selezione del testo tramite Google Lens, mentre sulla versione Web ora vengono visualizzate delle informazioni sull’origine del caricamento dei contenuti.

Google Foto sta lavorando sulla possibilità di rimuovere l’audio dai video

La versione corrente di Google Foto per Android e iOS permette di ruotare un video, tagliare l’inizio e la fine ed esportare singoli fotogrammi, tuttavia la ricercatrice Jane Manchun Wong ha scoperto che nell’ultima versione dell’app è in via di sviluppo una nuova opzione per rimuovere l’audio da un video esistente.

Nell’interfaccia dell’editor video apparirà una nuova icona del volume nell’angolo in basso a sinistra, toccando la quale l’audio del video che si sta modificando verrà disattivato e sarà quindi possibile salvare una copia silenziata.

Suggerimenti per la selezione del testo tramite Google Lens

Si tratta di una funzionalità anticipata il mese scorso e ora ampiamente disponibile. Quando si apre un’immagine che contiene del testo, appare un pop-up che suggerisce di “copiare il testo dall’immagine”. Toccandolo si accede a Google Lens dove è possibile effettuare le consuete azioni come una Ricerca Google, traduzione o copia del testo.

Informazioni sull’origine del caricamento sulla versione Web

Finalmente è possibile vedere da dove provengono le immagini e i video caricati nella sezione Informazioni (caricato da computer, da dispositivo Android, da Google Drive, ecc.), ma questo vale solo per le immagini caricate dall’utente e non per quelle condivise da altri.

Le prime funzionalità sembrano essere già disponibili in Google Foto per le rispettive piattaforme, mentre la rimozione dell’audio dai video non è ancora attiva, ma sembra che Google si stia preparando per aggiungerla a breve.