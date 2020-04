Se amate provare custom ROM ed in generale il modding di Android vi appassiona e non vi spaventa, in questo articolo andremo a conoscere una lunga lista di kernel, ROM, porting della Fotocamera Google e molto altro per ASUS ROG Phone 2 e ASUS ZenFone 6.

ASUS ROG Phone 2 modding

Nell’ambito degli smartphone da gaming, ASUS ROG Phone 2 è visto come il punto di riferimento. Grazie al suo concentrato di tecnologia e potenza bruta, è riuscito a convertire al gaming su mobile una grande fetta di utenti che non avevano ancora mai considerato l’idea di giocare ad alti livelli anche su uno smartphone.

Grazie ad una particolare vicinanza di ASUS al mondo del modding, ASUS ROG Phone 2 può contare su una lista piuttosto interessante di opzioni per chi è amante del modding.

LineageOS 17.1 non ufficiale

In attesa che ASUS ROG Phone 2 entri ufficialmente a far parte della lunga lista di smartphone supportati da LineageOS 17.1, numerosi utenti hanno contribuito allo sviluppo della versione non ufficiale di LineageOS 17.1 anche per lo smartphone da gaming di ASUS. Questo, basato su Android 10, vi permette di sfruttare a pieno le potenzialità dell’ultima major release di Android. Se volete, la custom ROM è disponibile a questo link.

Kirisakura kernel

Il kernel Kirisakura è basato su Android 9 Pie con alcuni miglioramenti alle sub-routine del kernel per migliorarne la stabilità e la reattività. Questo è disponibile al seguente link.

TWRP recovery

La recovery più utilizzata e apprezzata da chi è solito smanettare molto con il proprio smartphone, ASUS ROG Phone 2 supporta anche la TWRP. Questa, essenziale per utilizzare una custom ROM, può essere facilmente installata seguendo le linee guida disponibili a questo link.

ASUSUpdater

Se siete soliti riscontrare qualche problema di troppo quando cercate aggiornamenti software per il vostro ASUS ROG Phone 2, ASUSUpdater è un’applicazione che si interfaccia direttamente con i server ASUS e vi permette di bypassare ogni tipo di blocco regionale. L’app è disponibile a questo link.

Porting Fotocamera Google

Il fiore all’occhiello di ogni Pixel che si rispetti, la Fotocamera Google può essere installata anche sullo smartphone da gaming di ASUS. Come sappiamo ASUS ROG Phone 2 mostra dei limiti dal punto di vista fotografico, ma sfruttando il porting sarà possibile incrementare di molto la qualità degli scatti. L’app è disponibile a questo link, mentre vi toccherà seguire quest’altra guida se volete sfruttare anche gli sticker e molto altro.

Font personalizzati

Se amate utilizzare font personalizzati sul vostro smartphone Android, tramite questo link potete installare l’applicazione FlipFont anche su ASUS ROG Phone 2.

VoLTE e ROM internazionale

Questa guida vi permette di abilitare il supporto al VoLTE su ASUS ROG Phone 2, a patto di aver prima abilitato il supporto al DIAG; quest’altra guida, invece, vi dà l’opportunità di passare ad utilizzare i firmware internazionali.

ASUS ZenFone 6 modding

Passando invece ad ASUS ZenFone 6, qui possiamo trovare un numero decisamente superiore di custom ROM. In questo caso avrete modo di sbizzarrirvi nel trovare la ROM che più si addice ai vostri stili di utilizzo, passando dalle più note alle meno famose ma non per questo inferiori in termini di prestazioni e opportunità.

Custom ROM

LineageOS 17

Se il vostro ASUS ZenFone 6 è munito della custom ROM LineageOS 17, il nostro consiglio è quello di seguire questa guida per aggiornarlo ufficialmente all’ultima release di LineageOS 17.1. Prima di farlo, però, ricordatevi di fare un flash pulito della ROM per evitare conflitti durante l’installazione.

BlissROM

Le BlissROM è un mix perfetto fra personalizzazione, design e ottime prestazioni. BlissOS è addirittura disponibile per tablet e PC con CPU x86 per dare nuova vita a vecchi computer. Potete provarla seguendo questo link.

Havoc OS

Havoc OS è una custom ROM che prende spunto dalla interfaccia presente sui dispositivi Google Pixel, con qualche aggiunta qua e là di interessanti funzionalità esclusive. Tramite essa vi sarà possibile attivare una serie di opzioni per modificare l’interfaccia per la barra di stato, i toggle, le animazioni, lock screen e molto altro. Havoc OS è disponibile a questo link.

OmniROM

La OmniROM ruota attorno al concetto di stabilità ed esperienza utente. Arriva con il supporto alle GApps per collegare il vostro account Google durante la fase di installazione. È disponibile a questo link.

AICP

Android Ice Cold Project (AICP) è una custom ROM focalizzata nella pulizia della interfaccia utente e sulle performance del telefono. È basata sul ramo AOSP con un mix di feature prese in prestito dalla LineageOS 17. È disponibile a questo link.

Kernel

Kirisakura kernel

Il kernel Kirisakura l’abbiamo visto poco più su per quanto riguarda ASUS ROG Phone 2. Troviamo il supporto a Safety Net che vi permette di continuare ad utilizzare applicazioni bancarie anche dopo aver flashato il kernel. È disponibile a questo link.

Proton kernel

Proton kernel è un mix fra stabilità di sistema e gestione dei consumi. Inoltre, offre il supporto per l’attivazione del refresh rate del display a 72 Hz. È disponibile a questo link.

Custom Recovery

TWRP

ASUS ZenFone 6 è ovviamente supportato dalla TWRP. A questo link sono disponibili i passi da seguire per installarla ed iniziare ad utilizzarla.

TWRP non ufficiale

Se avete intenzione di fare il flash di custom ROM basate su Android 10, dovrete installare la TWRP non ufficiale. La trovate a questo link.

Fotocamera Google e tanto altro

Fotocamera Google

Come ASUS ROG Phone 2, anche ASUS ZenFone 6 supporta il porting della fotocamera Google. L’ultima versione disponibile a questo link supporta addirittura l’astrofotografia e lo slider per il controllo della esposizione.

Attivazione VoWiFi

Se avete installato una custom ROM che non supporta le chiamate tramite il Wi-Fi, potete fare riferimento a questa mod per sfruttarla. Vi ricordiamo che è necessario avere accesso ai permessi root.

Moduli Xposed

Se avete intenzione di sfruttare i moduli Xposed su ASUS ZenFone 6, dovete fare riferimento a questa guida che vi spiega come installarli.

Tool all in one

Se non avete voglia di perdere tempo dietro la digitazione di comandi per il flash di custom ROM e quant’altro, utilizzando questo tool all in one potrete installare custom ROM, bloccare/sbloccare il bootloader, effettuare il flash di recovery oppure il root dello smartphone, semplicemente con un click del mouse.

Brick del telefono

Fate riferimento a questa guida per tornare ad utilizzare il telefono nel caso in cui fosse brickato.